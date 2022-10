Marode Hölk-Hochhäuser in Bad Oldesloe mit neuem Besitzer Stand: 21.10.2022 19:12 Uhr Seit Jahren verfallen die Hölk-Häuser in Bad Oldesloe. Nun sind mal wieder verkauft worden. Zum 1. Dezember übernimmt ein Immobilien-Unternehmen aus Hildesheim die Hochhäuser.

Wohnungen, in denen es schimmelt. Aufzüge, die nicht funktionieren. Ein Keller, der unter Wasser steht. Die Hölk-Hochhäuser in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) sind bekannt für ihren schlechten Zustand. In den vergangenen Jahren hat NDR Schleswig-Holstein immer wieder über sie berichtet - und vor allem auch darüber, dass sich offenbar keiner der Vermieter richtig um die Schäden gekümmert hat. Das soll sich jetzt ändern: Nicht mal ein Jahr nach dem das Düsseldorfer Immobilienunternehmen LEG die Hölk-Hochhäuser gekauft hat, gibt es einmal mehr einen neuen Eigentümer.

Quartiersmanagement: Hölk-Häuser sollen saniert werden

Die Lietmeyer Unternehmensgruppe aus Hildesheim wird die Hochhäuser übernehmen, teilte die LEG mit. Zu welchem Preis, wurde nicht mitgeteilt. Die Lietmeyer Gruppe ist ein inhabergeführtes Unternehmen, das deutschlandweit etwa 2.200 Wohnimmobilien besitzt. In den vergangenen Jahren hatten die Hölk-Hochhäuser immer wieder neue Besitzer. Oft wurden sie in großen Immobilienpaketen eher als Beifang mitgekauft - dringende Sanierungsarbeiten fanden kaum statt. Das Quartiersmanagement in Bad Oldesloe zeigt sich vorsichtig optimistisch, dass es dieses Mal anders läuft: Die Lietmeyer Gruppe habe die Gebäude nicht im Paket gekauft und in einem ersten Gespräch bereits angekündigt, sanieren zu wollen.

