Heide: Schul-Abschlussfeier im Autokino

von Katharina Kücke

Wegen der Corona-Pandemie sind viele Schulen in Schleswig-Holstein erfinderisch, was ihre Abschlussfeiern angeht. In Heide heißt es an diesem Freitag zunächst: anstehen und warten - und zwar gemeinsam mit der Familie im Auto, auf dem Autokino-Gelände. Heidi Geiler, die stellvertretende Schulleiterin der Gemeinschaftsschule Heide-Ost, ist für den Gesundheitscheck zuständig. Sie und ihre Kollegen verteilen Desinfektionsmittel und weisen auf die Mundschutz-Pflicht außerhalb der Fahrzeuge hin. Deswegen: anstehen und warten. Dann zeigt Konrektor Kristoffer Schmidt den Schülerinnen und Schülern ihren Platz. Große Autos stehen hinten oder an der Seite, kleine vorne. Willkommen auf einer Abschlussfeier, die wohl kein Schüler, keine Mutter, kein Vater und auch kein Lehrer jemals vergessen wird.

Schulleiter: "Das war eine geheime Mission"

Die Schülerinnen und Schüler dürfen jeweils nur mit einem Auto kommen. Die meisten haben ihre Eltern dabei, andere auch Geschwister oder Verwandte. Obwohl die Schule am Freitag zwei dieser Abschlussfeiern organisiert, wäre bei insgesamt 84 Schülern nicht genug Platz, um mehr Autos reinzulassen. Immerhin besser als nichts. Bei einer Zeugnisvergabe in der Schule hätte jeder nur ein Elternteil mitbringen dürfen. Das war für Schulleiter Matthias Claussen keine Option.

Vor etwa einem Monat hat Claussen sich deswegen in den Kopf gesetzt, die Feierlichkeiten ins Autokino zu verlegen. "Das war eine kleine, geheime Mission, die wir mit der Elternvertretung gestartet haben", sagt der Schulleiter: "Die Schüler wussten nichts davon bis zur Einladung. Und was ich so als Rückmeldung bekommen habe: Tolle Idee, Überraschung ist gelungen."

Lange Ballkleider neben Alltagsklamotten

Bevor es los geht, werden alle mit Popcorn und Getränken versorgt. Ein skurriles Bild: Einige Schülerinnen tragen lange Ballkleider und sind aufwendig geschminkt. Andere hingegen haben es sich in Alltagsklamotten im Auto bequem gemacht. Hier und da stehen Schüler neben ihren Autos und quatschen miteinander - die Stimmung wirkt gelöst. Die meisten bleiben brav in den Fahrzeugen sitzen und warten auf den ersten Film. So richtig Stimmung will irgendwie erst mal nicht aufkommen.

Eröffnungsfilm im Stil von "Star Wars"

Die Abschlussfeier ins Autokino zu verlegen, war viel Arbeit für Schulleiter Claussen. Denn was wäre ein Autokino ohne Filme? In den letzten Wochen haben Claussen und das Kollegium viel Arbeit in die Produktion von Videobeiträgen gesteckt. Der Eröffnungsfilm ist im Stil von "Star Wars" - gemeinsam kämpft die Schule gegen den Bösewicht Covid-19.

In einem anderen Video haben sich zwei Lehrerinnen als Piraten verkleidet. Sie lesen Anekdoten zu witzigen Schulmomenten vor. Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat hält eine Rede. "Bei aller Tristesse ist das was, woran man sich später noch erinnern wird", sagt Schmidt Gutzat.

Nach dem Zeugnis wartet zweite Gruppe

Das Highlight der Veranstaltung ist für viele Schüler aber die Zeugnisvergabe. Dafür dürfen sie sogar ihr Auto verlassen und werden einzelnd aufgerufen und verabschiedet. Die Umarmung im Auto ist dafür ein wenig umständlich. Insgesamt finden die meisten Schüler die Abschlussfeier aber sehr gelungen.

"Es ist schön, dass wir alle unsere Kleider noch mal anziehen konnten", freut sich die 16-jährige Schülerin Teresa Rokotow noch. Dann muss alles schnell gehen. Denn es wartet bereits die zweite Kohorte in der Einfahrt. Und die kann erst aufs Gelände, wenn alle runter sind.

