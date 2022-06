Gute Buchungslage zu Pfingsten - zum Teil ausgebucht Stand: 03.06.2022 08:45 Uhr Nach Angaben der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH) ist die Buchungslage für das lange Pfingstwochenende gut bis sehr gut. Es gebe aber noch einige freie Kapazitäten, sagte Geschäftsführerin Bettina Bunge.

Die Auslastung ist laut TASH teilweise besser als im Vorjahr und in einigen Regionen sogar besser als im Vor-Corona-Jahr 2019. Aus der Stadt Lübeck und aus Travemünde heißt es, dass 80 bis 90 Prozent der Quartiere belegt seien. Ausgebucht - bis auf zwei krankheitsbedingte Stornierungen - ist auch die neue Reihen-Ferienhaussiedlung Baltic Village in Damp (Kreis Rendsburg-Eckernförde).

Auf Sylt wird man noch fündig

Sylt-Marketing teilte NDR Schleswig-Holstein mit, dass die Unterkünfte auf der Insel traditionell über Pfingsten gut gebucht seien. Eine Schnellsuche in nur einem Portal liefert aber allein noch 44 Quartiere für zwei Personen im Zeitraum von Freitag bis Dienstag - ein Dutzend davon für insgesamt gut 200 bis 500 Euro. Auch einige Luxusunterkünfte sind noch zu haben.

Eckernförder Bucht: Drei Viertel der Betten ausgebucht

Eine ungewöhnlich hohe Nachfrage meldet auch die Eckernförder Bucht: In Schwedeneck, Strande, dem Dänischen Wohld und Eckernförde etwa sind bereits drei Viertel der Betten ausgebucht, sagte der Geschäftsführer der Eckernförder Touristik und Marketing GmbH, Stefan Borgmann. Ihm zufolge hat das mit der guten Werbung im vergangenen Frühjahr zu tun.

AUDIO: Gute Buchungslage über Pfingsten in SH (1 Min) Gute Buchungslage über Pfingsten in SH (1 Min)

TASH: Hotspots meiden und ins Binnenland fahren

Dennoch befürchten manche Regionen wie Sylt oder Fehmarn, dass viel zu viele Menschen auf einmal kommen könnten und auch die Verkehrslage extrem angespannt sein könnte. Tagesgästen rät Bettina Bunge von der TASH, in diesem Jahr flexibel zu sein und bewusst einmal woanders hinzufahren. Man könnte zum Beispiel die Regionen zwischen den Küsten ansteuern, durch einen Naturpark wandern, am Seeufer spazieren oder eine Bootsfahrt auf einem See unternehmen.

Weitere Informationen Mühlentag zu Pfingsten: SH und Hamburg zeigen 44 Kulturdenkmale Am Pfingstmontag können im Norden viele Mühlen besichtigt werden. NDR.de zeigt alle Orte auf einer interaktiven Karte. mehr

Mehr Züge und Busse im Einsatz

Die Wettervorhersage sieht bis einschließlich Sonntag gut aus: Viel Sonnenschein ist angekündigt. Mit Spannung wird erwartet, wie viele Menschen das neue 9-Euro-Ticket nutzen und wie voll die Busse und Züge werden. Bahn- und Busunternehmen hatten angekündigt, die Kapazitäten zu erhöhen. Die Nordbahn etwa lässt zwischen Büsum und Heide (Kreis Dithmarschen) sowie zwischen Neumünster und Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) an den Wochenenden im Juni zusätzlich zu den Zügen Busse fahren. Das Unternehmen will außerdem zwischen Hamburg und Itzehoe mit verlängerten Zügen fahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.06.2022 | 08:00 Uhr