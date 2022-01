Grüne in SH stellen auf Parteitag Weichen für die Landtagswahl Stand: 22.01.2022 12:56 Uhr Die Grünen in Schleswig-Holstein stellen sich zur Landtagswahl im Mai auf. Auf einem digitalen Parteitag finalisieren sie heute ihre Landesliste und stellen ihren Entwurf für das Wahlprogramm vor.

Zum Auftakt des Online-Parteitags sprach als Gastredner der Grünen-Bundesvorsitzende und Vizekanzler Robert Habeck. Er motivierte in einer Videobotschaft das Spitzenduo der Grünen für die Landtagswahl, Monika Heinold und Aminata Touré. Die Grünen und das Land seien bei Monika Heinold in guten Händen. Nun gehe es auf in einen Wahlkampf, der die Eigenständigkeit, das Selbstbewusstsein, aber auch die Bereitschaft zu dienen in Schleswig-Holstein unterstreiche. "Das kann ein richtig, richtig guter Wahlkampf werden", so Habeck.

Habeck: Fantastische Ausgangslage in Hinblick auf jüngste Umfrageergebnisse

Habeck sprach angesichts der jüngsten Umfrage von infratest dimap im Auftrag des NDR, die die Grünen bei 20 Prozent sieht, von einer fantastischen Ausgangslage. Das sei deutlich mehr als der Bundesdurchschnitt und zeige, dass die Grünen in Schleswig-Holstein eigene Kraft gewonnen hätten.Mit Monika Heinold und Aminata Touré wollen die Grünen stärkste Kraft im Land werden und die Ministerpräsidentin stellen. Nach den bisherigen Plänen soll das Heinold werden.

Über endgültige Landesliste wird per Briefwahl entschieden

Nachdem im Dezember die ersten 14 Plätze der Landesliste bestimmt wurden, werden heute die Plätze 15 bis 50 festgelegt. In einer Briefwahl wird dann über die endgültige Landesliste entschieden. Das ist nach einer Änderung des Landeswahlgesetzes nun möglich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.01.2022 | 12:00 Uhr