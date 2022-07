Großes Polizeiaufgebot zu Lindners Hochzeit auf Sylt Stand: 09.07.2022 17:28 Uhr Zahlreiche Prominente sind für die Feierlichkeit auf die Insel gereist. Um für deren Sicherheit zu sorgen, ist die Polizei im Großeinsatz. Die damit verbundenen Kosten stoßen auf ein geteiltes Echo.

Wer heiratet, kümmert sich normalerweise um Brautkleid und Anzug, Büffet und Musik. Wenn ein Bundesfinanzminister seine Freundin heiratet, dann gehört offenbar auch ein Großaufgebot an Sicherheitskräften dazu. Zur kirchlichen Trauung von Christian Lindner (FDP) und der Journalistin Franca Lehfeldt sind viele Prominente nach Sylt gekommen, unter ihnen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), CDU-Chef Friedrich Merz oder VW-Chef Herbert Diess.

Schon am Sonnabendvormittag waren deshalb zahlreiche Polizisten und Spürhunde im Einsatz. Sie mussten den Kirch- und Friedhof der Kirche St. Severin in Keitum absuchen. Im Anschluss blieben die Beamten auf dem Gelände, um für die Sicherheit der Veranstaltung zu sorgen. Auch Einsatzkräfte des Bundeskriminalamts waren im Einsatz.

Geteilte Meinung über dreitägige Hochzeit auf Sylt

Drei Tage dauern die Feierlichkeiten des Paars, das sich am Donnerstag standesamtlich das Ja-Wort gegeben hat. Die kirchliche Trauung findet laut Beobachtern wohl am frühen Sonnabendabend statt. Genaue Informationen darüber sind vorher nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Der große Sicherheitsaufwand stößt auf gemischte Reaktionen bei Urlaubern und Einheimischen. Bei einer Umfrage von NDR Schleswig-Holstein war etwa die Hälfte der Befragten der Meinung, dass es Privatsache sei, wie der Finanzminister und seine Frau ihre Hochzeit veranstalten. "Sylt ist eine schöne Insel, und das sollte er nutzen", sagte eine Passantin.

Andere halten die Hochzeit und die damit verbundenen Sicherheitskosten, die der Staat trägt, für "instinktlos". Gerade in Zeiten, in denen Politiker die Bürgerinnen und Bürger zum Sparen aufrufen, meint eine Passantin. Eine Sylterin sagt: "Wir Bürger, wir sollen einen Schritt zurücktreten und darauf achten, wie die Welt momentan ist. Wenn ich in der Öffentlichkeit stehe, muss ich doch auch etwas zurücktreten."

Polizeieinsatz vor "falschem Hotel"

Schon am Freitagabend musste die Polizei zu einem Einsatz ausrücken. Vor einem Hotel in Keitum waren 35 lautstarke Personen der Punk-Szene aufgetaucht, die die Hochzeitsfeier von Christian Lindner und Franca Lehfeldt stören wollten. Wie die Polizei mitteilte, waren die Punks zwar laut, aber sonst friedlich. Sie hätten sich allerdings im Hotel geirrt.

Die Beamten erteilten kurz vor Mitternacht Platzverweise gegen die Gruppe und begleitete sie schließlich bis zum Zug nach Westerland.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 09.07.2022 | 19:30 Uhr