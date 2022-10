Großeinsatz in Flensburg: Feuerwehr löscht Brand in der Altstadt Stand: 16.10.2022 09:12 Uhr Für viele Feuerwehrleute in Flensburg war es eine schlaflose Nacht: In der Innenstadt sind am frühen Morgen drei benachbarte Häuser in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte.

Wegen der engen Bebauung in der Großen Straße in der Fußgängerzone der Altstadt griffen die Flammen den Angaben zufolge von einem Haus auf die anderen über. Verletzte gab es aber laut Polizei nicht. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Auch tagsüber soll der Brandort noch kontrolliert werden.

Zur Ursache des Feuers machte die Polizei bisher keine Angaben, auch die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Wegen der starken Rauchentwicklung in der Flensburger Innenstadt wurden die Anwohnerinnen und Anwohner vorübergehend gebeten, das betroffene Gebiet zu meiden sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten. Diese Warnung wurde gegen 7.30 Uhr wieder aufgehoben.

Schon am vergangenen Donnerstag war die Feuerwehr in Flensburg bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses zu einem Großeinsatz ausgerückt.

