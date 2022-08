Großbrand in Twedt: Halle mit Photovoltaikanlage in Flammen Stand: 20.08.2022 13:33 Uhr In Twedt läuft derzeit ein Großeinsatz. Eine Halle mit einer Photovoltaikanlage steht in Flammen. Kräfte von mehreren Feuerwehren sind im Einsatz.

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Twedt (Kreis Schleswig-Flensburg) brennt aktuell eine Maschinenhalle. Es ist ein Großeinsatz für die Feuerwehren der Region, sagt Lars Bank von der Leitstelle Nord. Die Halle stehe in Vollbrand, eine zusätzliche Herausforderung für die Einsatzkräfte ist die Photovoltaikanlage auf dem Dach. "Es ist auf jeden Fall ein Großbrand mit erhöhtem Kräftebedarf. Es sind zur Zeit neun Feuerwehren vor Ort eingesetzt, eine Verpflegungseinheit und die Unterstützung der Kreisfeuerwehr in Schleswig sind auch auf dem Weg dorthin", so Bank.

Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten

Menschen oder Tiere seien nicht in Gefahr. Wegen der starken Rauchentwicklung sind Anwohner dazu aufgerufen, Türen und Fenster geschlossen zu halten sowie Klimaanlagen und Belüftungsanlagen auszuschalten.

Bereits am Morgen waren die Feuerwehren im Kreis Schleswig-Flensburg im Einsatz, in Tarp brannte es in einem ehemaligen Kindergarten.

