"Gorch Fock": Ausbildung auf dem Segelschulschiff beginnt Stand: 30.12.2021 14:23 Uhr Die "Gorch Fock" befindet sich im Hafen der spanischen Provinz Santa Cruz auf Teneriffa. Dort werden rund 220 Offiziersanwärter bei zwei Ausbildungsetappen auf dem Schiff das seemännische Rüstzeug lernen.

Es war die erste große Fahrt der generalüberholten Bark nach jahrelangem Sanierungsmarathon. Ende November hatte die "Gorch Fock" ihren Heimathafen Kiel in Richtung der portugiesischen Hauptstadt Lissabon verlassen. Nach einem kurzen Stopp ging es von dort weiter zu den Kanaren. Die Weihnachtstage verbrachte die Stamm-Crew noch in Ruhe auf Teneriffa. Mit Beginn des neuen Jahres steht nun die erste Ausbildungsfahrt an.

VIDEO: "Gorch Fock" startet zur ersten Ausbildungsfahrt (3 Min)

Erste von drei Ausbildungstörns in 2022

Am Mittwoch sollen die Offiziersanwärter der Marineschule Mürwik in Flensburg mit einer Militärmaschine auf der Insel landen, teilte die Marine mit. Vor Ort durchlaufen sie erst mal eine zweiwöchige Segelvorausbildung, bevor sie dann für ihren ersten Törn in Richtung Valencia in See stechen. Die 110 Kadetten bilden allerdings nur die erste Gruppe. Der zweite Törn auf dem Segelschulschiff startet dann von Malaga aus, mit einer zweiten Gruppe Offiziersanwärter.

Letzte Ausbildungsfahrt für Kapitän zur See Nils Brand

Ende März kommenden Jahres soll die "Gorch Fock" dann wieder in ihren Kieler Heimathafen zurückkehren. Für Kapitän zur See Nils Brandt endet dann seine Zeit als Kommandant des Segelschulschiffes. "Ich gehe schon schweren Herzens, auch weil ich mit der Besatzung einfach lange Zeit ganz eng zusammengelebt habe", erklärt der 55-Jährige.

Die Generalüberholung des über 60 Jahre alten Dreimasters hat den Steuerzahler 135 Millionen Euro gekostet.Für die Offiziersanwärter und -anwärterinnen sei "die Zeit auf der Gorch Fock nach wie vor ein ganz wichtiger Bestandteil der Ausbildung bei der Marine", sagte der Kapitän. Die Erfahrung von Wind und Wellen auf dem Großsegler und die Erziehung zur Kameradschaft ließen sich nicht ersetzen. Im Sommer segelt die "Gorch Fock" dann ihre dritten und letzten Törn, dann mit einem neuen Kommandanten.

