Stand: 01.11.2019 08:07 Uhr

Golfplatz-Halle in Bönningstedt abgebrannt

Auf einem Golfplatz in Bönningstedt im Kreis Pinneberg hat heute Nacht eine 1.000 Quadratmeter große Lagerhalle gebrannt. Rund 70 Feuerwehrleute waren laut Leitstelle fast die ganze Nacht mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Einsatzkräfte aus Bönningstedt und Hamburg wurden kurz nach Mitternacht alarmiert, erklärt Feuerwehrsprecher Martin Schneider. "Wir hatten hier eine sehr schlechte Wasserversorgung. Die nächsten Hydranten sind sehr weit weg. Wir musste sehr lange Schlauch-Strecken verlegen."

Die Lagerhalle des Golfclubs Gut Wendlohe war nicht zu retten, sie brannte komplett nieder. Die Einsatzkräfte kühlten eine benachbarte Fahrzeughalle mit Wasser, um sie vor einem Übergreifen der Flammen zu schützen. Aber auch sie wurde durch das Feuer beschädigt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Was in der niedergebrannten Halle gelagert war, konnte die Polizei noch nicht sagen. Kriminalpolizisten haben den Trümmerhaufen an der Brandstelle bereits in der Nacht inspiziert. Die Beamten sollen nun die Brandursache klären.

Brand in Lagerhalle bei Pinneberg NDR 1 Welle Nord - 01.11.2019 08:00 Uhr Autor/in: Christine Pilger







