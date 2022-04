Gewalt gegen Kinder: Mehr Hilfeanfragen bei Beratungsstellen Stand: 21.04.2022 18:38 Uhr Mobbing, häusliche Gewalt, sexuelle Übergriffe - im vergangenen Jahr haben deutlich mehr Menschen Hilfe bei den Beratungsstellen des Vereins Wendepunkt gesucht.

Meist rufen Erzieherinnen, Lehrer oder andere Pädagoginnen beim Verein Wendepunkt mit Hauptsitz in Elmshorn (Kreis Pinneberg) an, wenn sie einen Verdacht haben, dass ein Kind Gewalt erfährt. Und das taten sie im vergangenen Jahr vergleichsweise häufig. Im Vergleich zu 2020 stiegen die Zahlen in allen Arbeitsbereichen - das geht aus dem Jahresbericht des Vereins hervor.

Bessere Zusammenarbeit mit Jugendpsychiatrie

Demnach gingen 2021 rund 1.250 Hilfeanfragen in Elmshorn, Schenefeld, Hamburg, Quickborn und Neumünster ein, gut 200 mehr als noch ein Jahr vorher. Der Verein sieht in der Corona-Pandemie einen Grund für die Zunahme der Fälle. Lockdowns, Beschränkungen und Schließungen hätten Kinder, Jugendliche und ganze Familiensysteme belastet - und zu einer Zunahme an Beratungsanfragen geführt. Zudem landeten laut Wendepunkt durch die Corona-Lockdowns viele Fälle erst verspätet bei der Beratungsstelle, was auch zu mehr Fällen in 2021 geführt habe.

Ein weiterer Grund für die gestiegenen Zahlen sei eine bessere Zusammenarbeit mit der Jugendpsychiatrie. Beratungsstelle bilden nach Auskunft des Vereins außerdem immer mehr Pädagoginnen und Pädagogen weiter. Diese sind danach wachsamer und können Anzeichen von Gewalt an Kindern und Jugendlichen besser erkennen.

Verein hilft bei Mobbing in Schulen

Auch Hilfegesuche zum Thema Mobbing landen bei dem Verein. "Viele Schulen haben sich an uns gewandt, weil das Klima in den Klassen belastet war und es in den Klassenverbänden verstärkt zu Mobbing gekommen ist", schreibt Wendepunkt in einer Mitteilung. "Darüber hinaus kam es 2021 verstärkt zu anlassbezogenen Anfragen, bei denen wir mit einzelnen Klassen an den bestehenden Konflikten gearbeitet haben."

Und auch der Fachbereich Familien- und Erziehungshilfen bekam laut Wendepunkt zeitweise mehr Anfragen vom Jugendamt, als bearbeitet werden konnten. "Auch in unserem Fachbereich ambulante Rückfallprophylaxe, der sich an Jugendliche und junge Erwachsene wendet, die sexuell übergriffig wurden, sind die Anfragen deutlich gestiegen", so der Verein.

Auch das Statistikamt Nord meldet, dass die Fälle, in denen die Jugendämter in Schleswig-Holstein Kindeswohlgefährdung festgestellt haben, stark gestiegen sind. Der Anstieg betrug von 2019 auf 2020 insgesamt 30 Prozent. Konkret gab es 2019 insgesamt 1.527 Fälle und 2020 insgesamt 2.006 Fälle.

