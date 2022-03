Krieg in der Ukraine treibt Getreidepreise in die Höhe Stand: 09.03.2022 05:00 Uhr Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine sind auch in Schleswig-Holstein immer spürbarer. Nicht nur die Benzinpreise klettern nach oben. Auch die Preise für Getreide haben sich in den vergangenen Tagen und Wochen verdreifacht.

Die Ukraine ist ein wichtiger Exporteur von verschiedenen Rohstoffen. Beispielsweise ist das Land der weltweit größte Lieferant von Sonnenblumen. Außerdem kommen nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums 20 Prozent der weltweiten Rapsexporte aus dem Land. Das macht schon jetzt einigen Betrieben im Land zu schaffen. Auch werde Raps- und Sonnenblumenöl in einigen Geschäften hierzulande schon rationiert, so das Ministerium. "Derzeit wird alles teurer, wie Weizen und Energie oder es ist einfach schwer zu beschaffen - wie Sonnenblumenkerne", sagt Jan Loleit, Hauptgeschäftsführer der Bäcker- und Konditoren-Vereinigung Nord e.V..

Köllnflocken reagiert auf Engpass

Viele nordafrikanische Länder wie Ägypten importieren ihren Weizen. Wegen des Krieges in der Ukraine suchen die Länder nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums nun nach Ersatz auf dem Weltmarkt. Das treibt die Preise in die Höhe. "Wir bekommen schon heute gewisse Produkte gar nicht oder nur zu wahnsinnig hohen Preisen", erklärt Christian von Boetticher, Geschäftsführer des Müsli-Herstellers Köllnflocken aus Elmshorn (Kreis Pinneberg). Deshalb schaut der Konzern schon jetzt, ob Rezepte angepasst werden müssen. Das Produkte des norddeutschen Unternehmens in den Regalen der Supermärkte fehlen werden, davon geht der Geschäftsführer bislang noch nicht aus: "Wir haben gesicherte Lieferketten in Europa."

Bauernverband befürchtet Folgen für verschiedene Bereiche

"Über das Schwarze Meer findet faktisch kein Getreidehandel mehr statt", weiß Stephan Gersteuer, Generalsekretär des Bauernverbandes in Schleswig-Holstein. Das führt laut Gersteuer zu teilweise zu historischen Preisen: "Im vergangenen Jahr hat der Doppelzentner Weizen um die 20 Euro gekostet, heute ist es schon doppelt so teuer." Steigen die Weizenpreise, steigen auch die Tierfutter-Preise. Denn wichtige Eiweißfuttermittel aus Sonnenblumen oder Raps kommen aus der Ukraine. Das hat Folgen für Rinder-, Schweine und Geflügel-Bauern. "Auch hier müssen sich die Landwirte fragen: Wo bekomme ich überhaupt etwas her. Das Futter wird ein Problem", meint Gersteuer.

Hungersnot in armen Ländern?

"Man muss kein Prophet sein, um sagen zu können, dass wir eine Versorgungskrise auf den Getreidemärkten bekommen werden", erklärt der Generalsekretär des Bauernverbandes in Schleswig-Holstein. Da Deutschland Exporteur ist, so wie die EU auch, wird es hier keine Probleme geben. Auch geht Gersteuer nicht davon aus, dass sich die Preise für Backwaren etwa erhöhen werden. Er vermutet, dass ganz woanders Probleme entstehen: "Gerade die armen Länder, die viel Getreide importieren, die müssen diese Versorgungskrise ausbaden." Er befürchtet, dass das zu einer Hungersnot in den betroffenen Ländern führen wird.

