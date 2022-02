Genügend Ärzte in Schleswig-Holstein - aber nur auf dem Papier Stand: 01.02.2022 06:13 Uhr Den offiziellen Zahlen und Berechnungen zufolge gibt es in ganz Schleswig-Holstein ausreichend Hausärzte. Vor Ort sieht das aber oft anders aus.

In Teilen von Schleswig-Holstein ist es schwer, einen Hausarzt zu finden. Es gibt vor allem auf dem Land zu viele Patienten für zu wenig Hausärzte. Schleswig-Holstein ist bei der Bedarfsplanung der Hausärzte in sogenannte Mittelbereiche aufgeteilt. In jedem dieser Bereiche darf eine bestimmte Anzahl von Hausärzten praktizieren. Laut der Kassenärztlichen Vereinigung ist in allen Mittelbereichen die Versorgung laut Gesetz ausreichend.

Hausärzteverband sieht Probleme

Doch die Realität sieht anders aus, widerspricht der Vorsitzende des Hausärzteverbandes in Schleswig-Holstein, Dr. Thomas Maurer: "Das Problem ist, dass in dieser Bedarfsplanung auch alle die Ärzte erfasst sind, die noch theoretisch da sind, aber eigentlich gar nicht mehr arbeiten." Das könne ein Arzt sein, der seine Praxis schon geschlossen hat und einen Nachfolger sucht, oder eine Ärztin, die für drei Jahre in Elternzeit geht. Diese Ärztinnen und Ärzte zählen weiter als "vorhanden". Maurer wünscht sich, dass Versorgungswünsche und Hinweise auf Engpässe nicht einfach mit der Bemerkung "Wir haben doch einen ausreichenden Versorgungsgrad", weggebügelt werden.

AUDIO: Hausärztemangel in Schleswig-Holstein (1 Min) Hausärztemangel in Schleswig-Holstein (1 Min)

Bedarfsplanung einmal im Jahr

Die Bedarfsplanung der Hausärzte wird von der Kassenärztlichen Vereinigung und von dem Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen einmal jährlich vorgenommen. Ist der festgelegte Versorgungsgrad einer Region bei 110 Prozent, darf dort kein weiterer Hausarzt praktizieren. Ein Mediziner betreut bis zu 1.500 Patienten. Hört ein Arzt also plötzlich aus Krankheitsgründen auf, müssen sich diese Patienten einen neuen Hausarzt suchen. Die betroffene Region gilt aber trotzdem - bis zur nächsten Bedarfsplanung - als voll besetzt und niemand darf die Lücke schließen.

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.02.2022 | 06:00 Uhr