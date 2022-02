Genossenschaft baut Solaranlage für Kirchengemeinde Stand: 04.02.2022 15:54 Uhr Eine eigene Photovoltaik-Anlage auf dem Kirchendach war einer Gemeinde in Kiel zu teuer und der Aufwand zu hoch. Jetzt verpachtet sie die Fläche an eine Energiegenossenschaft und wird deren Kunde.

15.000 Kilowattstunden - soviel Strom verbraucht das Gemeindezentrum der evangelisch-lutherische Gemeinde in Kiel-Holtenau jedes Jahr. Das ist etwa vier Mal soviel wie ein Drei-Personen-Haushalt im Jahr verbraucht. Denn der 1.200-Quadratmeter-Bau hat nicht nur einen großen Saal. "Es gibt noch einen Versammlungsraum, wo eine Tagesstätte für ältere Herrschaften ist. Wir haben eine Kindertagesstätte hier, wir haben eine Mietwohnung hier. Es läuft hier einiges zusammen", sagt Hanspeter Hartmann aus dem Kirchengemeinderat.

Kirche soll klimaneutral werden

Die Kirche muss sparen und soll außerdem bis 2030 klimaneutral werden. Hartmanns Idee, um zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: eine Photovoltaik-Anlage auf dem Flachdach des Gemeindezentrums. Doch das würde bedeuten, die Gemeinde wäre Stromerzeuger: "Wir müssten uns bei den entsprechenden Behörden eintragen lassen", sagt das Gemeinderatsmitglied und der Strom würde von den unterschiedlichen Parteien im Haus genutzt werden. "Das heißt, wir müssten dann diesen Strom verkaufen, die Umsatzsteuer berechnen." Ein großer Verwaltungsaufwand, den die Gemeinde scheut. Und die Anlage gibt es ja auch nicht umsonst. Sie würde etwa 50.000 Euro kosten.

Kirche trifft auf Energiegenossenschaft

Das muss die Gemeinde jetzt aber nicht aus ihrer Kasse zahlen. Über eine Empfehlung kam Hanspeter Hartmann auf Thomas Leidreiter. Er hat eine Genossenschaft gegründet, die BürgerEnergie Nord eG (BEN), mit dem Ziel Erneuerbare Energien an die Bürger zu bringen. Auf dem Dach soll jetzt eine Anlage errichtet werden, die bis zu 17.000 Kilowattstunden Strom im Jahr liefert. Die Fläche dafür verpachtet die Gemeinde an die Genossenschaft. Reicht der Sonnenstrom nicht aus, wird Ökostrom hinzugekauft. Rund 600 Wohnungen versorgt Leidreiter bereits und die Nachfrage "explodiert und boomt". Denn in Schleswig-Holstein und Hamburg gebe es eine Solarpflicht bei Neubauten. Auch Bestandsbauten müssten in einer Übergangsfrist nachgerüstet werden, so der Photovoltaik-Experte. Alle würden irgendwelche Lösungen suchen.

Städter an Energiewende teilhaben lassen

In Kiel-Hassee hat er, nachdem die Eigentümer grünes Licht gegeben haben, auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses eine Anlage geplant und errichtet. In erster Linie will er Bürger, die in Innenstadtlagen wohnen, an der Energiewende teilhaben lassen. Leidreiter ist Investor, Betreiber und Stromlieferant. Ob die Mieter mitmachen, entscheidet jeder einzelne selbst. In Hassee sind es etwa 70 Prozent der Bewohner.

Mehr als 1.000 Euro Ersparnis

Zurück nach Holtenau: Im Juni soll die Anlage auf dem Gemeindezentrum fertig sein. Der Strom soll dann 24 Cent pro verbrauchter Kilowattstunde kosten. Der zugekaufte Öko-Reststrom liege bei 27 Cent, so Leidreiter. Die Gemeinde zahlt bei ihrem aktuellen Anbieter etwa 40 Cent pro Kilowattstunde. Hanspeter Hartmann aus dem Kirchengemeinderat rechnet damit pro Jahr mehr als 1.000 Euro einzusparen - und grün ist der Strom dann auch.

