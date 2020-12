Gegen den Trend: Schadholz in SH nimmt ab Stand: 31.12.2020 06:00 Uhr Während in vielen Bundesländern die Menge an Schadholz zunimmt, sieht es in Schleswig-Holstein besser aus. Das liegt vor allem an Nord- und Ostsee.

Der Klimwandel macht sich immer stärker im Wald bemerkbar: Die zunehmende Trockenheit schwächt die Bäume - die dann wiederum anfälliger für Schädlinge sind. Laut Bundesregierung hat sich die Menge an Schadholz deutschlandweit in den vergangenen zwei Jahren mehr als verdoppelt.

Schadholzmenge nimmt in SH ab

In den Wäldern in Schleswig-Holstein sieht es allerdings besser aus. Während in Hessen, Nordrhein-Westfahlen oder Baden-Württemberg immer mehr trockene Bäume vom Borkenkäfer befallen sind und absterben, nimmt die Schadholzmenge in Schleswig-Holstein sogar ab. Im waldreichsten Kreis in Schleswig-Holstein - dem Kreis Herzogtum Lauenburg - gab es laut Kreisforsten vor zwei Jahren noch 30.000 Kubikmeter Schadholz - in diesem Jahr sind es nur noch 7.000.

Luftfeuchtigkeit kompensiert fehlenden Regen

Grund für die Entwicklung sei vor allem die kühle und nasse Witterung im Frühjahr gewesen, sagt Marcus Deinert von den Kreisforsten Herzogtum Lauenburg. Er erklärt: "Hier oben in Schleswig-Holstein sagen wir immer: Wir leben klimatisch betrachtet auf der Insel der Glückseligen. Das hängt mit unseren doch sehr stark eiszeitlichen Strukturen im Boden zusammen. Die sind eben sehr gut feuchtigkeits- und nährstoffversorgt." Außerdem führe die Lage zwischen Nord- und Ostsee zu einer relativ hohen Luftfeuchtigkeit, die einiges von dem kompensiere, was an Niederschlägen fehlt. Allerdings gibt es auch in Schleswig-Holstein Probleme mit trockenen Böden - vor allem in den sandigen Geestgebieten.

