Geesthacht: 1,5 Kilometer Fußweg wegen Brückensperrung Stand: 04.07.2022 14:35 Uhr In Geesthacht wird bis Ende August die Wehrbrücke, ein Teil der Elbbrücke, saniert. Die etwa 1,5 Kilometer über den Fluss gehen nur noch zu Fuß, mit dem Fahrrad oder per E-Scooter.

Es ist sommerlich warm im Kreis Herzogtum Lauenburg, angenehm, wenn man im temperierten Bus der Linie 4400 der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) sitzt, die Bütlingen/Avendorf in Niedersachsen über Geesthacht mit dem Bahnhof Bergedorf verbindet. Doch durch die Sanierung der Wehrbrücke konnten die Busse schon seit Mitte April nicht mehr rüber, da sie schwerer als die erlaubten 3,5 Tonnen sind. Seit dem Morgen ist auch der Notverkehr mit Kleinbussen eingestellt und das bis zum 24. August, wenn bei der Sanierung alles nach Plan läuft.

Daher müssen die Busfahrgäste nun die knapp anderthalb Kilometer zu Fuß zurücklegen - gut ein Drittel über eine schmale Behelfsbrücke. Nicht nur die Temperaturen erschweren den Fußweg, auch der Lärmpegel ist durch extrem hoch, da die Asphaltdecke der Straße mit schwerem Gerät aufgebrochen wird. "Absolutes Chaos", sagt Jörg Stutzke, einer der unfreiwilligen Fußgänger: "Meine Frau muss jeden Tag nach Hamburg, ich muss nach Geesthacht zum Arzt." Durch die Vollsperrung rechnet Stutzke mit einem Fußmarsch von rund 20 Minuten bis zur Elbinsel. "Das ist natürlich nicht so schön, wenn du krank bist", so der Fußgänger.

Arbeitsweg plötzlich "ganz schön umständlich"

Bis zur Elbinsel ist aber nur die Hälfte des Weges. Eine Passantin hat am Vormittag ihren Arbeitsweg getestet: "Wir müssen dann auf der anderen Seite der Elbe parken und dann zu Fuß die Brücke überqueren. Für die gesamte Strecke brauche ich 1:20 Stunden länger, sonst bin ich in 20 Minuten in Bergedorf", sagt die Frau, die Respekt für dem Fußmarsch bei den sommerlichen Temperaturen aktuell hat. Auch am Wochenende muss sie um 6 Uhr bei der Arbeit sein: "Da fahren die Busse viel später. Da muss ich mir jetzt was einfallen lassen - große Umwege machen über Lauenburg oder eine Fähre nehmen. Ganz schön umständlich!" Die Fährverbindung will sie am Nachmittag testen.

Schlangen an der Fahrrad-Ampel

Im Moment sind auch immer wieder E-Scooter auf der Elb-Querung zu sehen, nicht jeder will den Weg gehen. Alternativ kann die Brücke auch mit dem Fahrrad überfahren werden. Problem: Damit es nicht zu gefährlichen Situationen mit dem Gegenverkehr und Fußgängern kommt, regelt eine Ampel den Radverkehr und die Rot-Phase sind lang, solang, dass sich Schlangen an der Ampel bildeten. Mehrfach wurde die Frage gestellt, ob die Ampel denn kaputt sei. Wenn die Sanierung der Wehrbrücke nach Plan verläuft, fährt die VHH-Linie 4400 ab dem 25. August wieder ohne Einschränkungen.

