Gastronomie in SH leidet unter Personalmangel Stand: 19.04.2022 13:20 Uhr Volle Restaurants, viele Gäste auf den Außenterrassen, eine Bestellung jagt die nächste: Das Osterwochenende hat gezeigt, dass die Gastronomie in Schleswig-Holstein wieder unter Volllast läuft. Doch nicht überall ist das so einfach möglich.

Das sonnige Osterwochenende hat die Schleswig-Holsteiner wieder nach draußen gelockt - in die Cafés und Restaurants. Doch das, was schon vor der Corona-Pandemie oft problematisch war, sorgt jetzt in der Branche für teils heftige Auswirkungen: der Personalmangel. In zwei Corona-Jahren mit Öffnungsverboten und Einschränkungen für die Gastronomie haben sich laut Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) viele Angestellte und Aushilfen andere Jobs in anderen Bereichen gesucht - Personal das jetzt fehlt.

Gleichzeitig kommen wieder viele Gäste in die Restaurants und Cafés. Nachfrage und Wetter - eigentlich ein Grund zur Freude, sagt Dehoga-Chef Stefan Scholtis: "Das Grundproblem ist, dass man in vielen Bereichen nicht genügend Mitarbeiter hat, um dem Gäste-Ansturm gerecht zu werden. Und das hindert natürlich dann die Betriebe, auf volle Leistung zu gehen. Letztendlich eine ganz unangenehme Sache: Man könnte, aber es fehlen in Teilen die Mitarbeiter."

Viele Mitarbeiter mit Corona infiziert

Ein weiteres Problem: Angestellte stecken sich häufiger mit dem Coronavirus an und fallen aus. Das musste auch Gastwirt Tung Truong vom Grande Beach Café in Scharbeutz (Kreis Ostholstein) erfahren: "Das war wie ein Domino-Effekt. Wir hatten eine Zeit lang 18 Ausfälle. Jetzt auch wieder. Wir müssen das halt gering halten, damit wir wirklich noch Mitarbeiter haben, die arbeiten." Deshalb gilt dort im Innenraum erst einmal weiter die Maskenpflicht.

Andere Betriebe begegnen der Personalnot laut Dehoga mit verkürzten Öffnungszeiten, zusätzlichen Ruhetagen, weniger Sitzplätzen oder einer kleineren Speisekarte. Außerdem schalten Restaurants demnach aktuell verstärkt Zeitungsinserate und versuchen mit Aushängen oder über die sozialen Netzwerke im Internet neue Mitarbeiter zu werben.

