Gaspreise: Vergleichsportal rät weiter zum Anbietercheck

Stand: 17.08.2022 11:07 Uhr

Es wird noch teurer. Durch die neue Gas-Umlage in Höhe von rund 2,42 Cent pro Kilowattstunde müssen Verbraucherinnen und Verbraucher auch in Schleswig-Holstein künftig tiefer in die Tasche greifen. Dabei hatten viele Anbieter ihre Preise zuvor schon massiv erhöht. Verena Blöcher, Sprecherin beim Vergleichsportal Verivox, erklärt, was für Gaskunden jetzt wichtig ist.