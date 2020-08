Stand: 07.08.2020 16:52 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Garg will zwei Corona-Tests für Reiserückkehrer

Reiserückkehrer aus Risikogebieten sollen sich künftig zweimal auf eine mögliche Corona-Infektion testen lassen: einmal bei der Ankunft und ein zweites Mal nach mindestens fünf Tagen. Das hat Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) angekündigt. Mit dieser Regelung geht Schleswig-Holstein über die Vorschriften des Bundes hinaus. Dieser Schritt sei fachlich geboten und zumutbar, sagte Minister Garg NDR Schleswig-Holstein. "Vor dem Hintergrund, dass ein einzelner Test lediglich eine Momentaufnahme darstellt und die durchschnittliche Inkubationszeit bei fünf Tagen liegt, passen wir die Quarantäneverordnung des Landes an dieser zentralen Stelle an", erklärte der Minister. Ziel sei es, den Schutz der Rückkehrenden und der Menschen, die im Land geblieben sind, zu verbessern.

Garg lässt Reiserückkehrer zwei Mal testen NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 07.08.2020 16:00 Uhr Autor/in: Constantin Gill Wer aus einem Risikogebiet zurückkehrt, musste in Schleswig-Holstein bisher nur einen negativen Corona-Test vorweisen, um die 14-tägige Quarantäne zu umgehen. Nun wird ein zweiter Pflicht.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Hohe Bußgelder bei Verstößen

Grundsätzlich besteht für Rückreisende aus Risikogebieten laut Ministerium eine Quarantänepflicht von 14 Tagen. Durch den Nachweis von zwei negativen Testergebnissen kann die Quarantäne auf fünf Tage verkürzt werden. Ein Verstoß gegen die Quarantäne kann laut Ministerium bis zu 10.000 Euro kosten. Und eine nicht erfolgte Meldung beim zuständigen Gesundheitsamt nach Einreise aus einem Risikogebiet kann bis zu 2.000 Euro kosten. Für Menschen, die sich mehrfach weigern, eine Maske in Bussen und Bahnen zu tragen, beschloss die Landesregierung ein Bußgeld von 150 Euro. Das gilt zudem für Kunden in Geschäften und für Besucher von Pflegeheimen, die trotz wiederholter Aufforderung keinen Mund-Nasen-Schutz anlegen. Wer aufgrund körperlicher, geistiger oder psychischer Beeinträchtigung keine Maske tragen kann, bleibt von der Pflicht ausgenommen.

Infektionszahlen steigen

Die jüngste Zahl der in dem Bundesland offiziell erfassten Corona-Infektionen bestätigt den Trend. Zuletzt kamen innerhalb eines Tages 35 Fälle dazu. Die Fallzahlen erhöhten sich damit auf 3.569, wie die Landesregierung auf ihrer Homepage mit Stand Donnerstagabend berichtete. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen blieb unverändert bei 158. Tagesaktuelle Zahlen der Kreise fließen am Folgetag in die Gesamtzahl der Landesregierung mit ein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.08.2020 | 16:00 Uhr