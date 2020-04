Stand: 20.04.2020 12:47 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Für Prien ist Unterricht am Sonnabend denkbar

Der Schulunterricht wird stufenweise wieder beginnen, aber offensichtlich lange nicht normal ablaufen. Wie kann es gelingen, möglichst bald alle Jahrgangsstufen wieder zu unterrichten und trotzdem Sicherheitsabstände zu garantieren? Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat dazu einen neuen Vorschlag gemacht: Es sei denkbar, dass Unterricht bis zu den Sommerferien auch mal an einem Sonnabend stattfinden könnte, sagte Prien am Montag im Deutschlandfunk. "Das muss jetzt besprochen werden."

Prien will Diskussion um Unterricht am Sonnabend NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 20.04.2020 12:00 Uhr Autor/in: Stefan Böhnke Bildungsministerin Karin Prien sagte im Deutschlandfunk in Hinblick auf die Corona-Pandemie, es sei denkbar, dass Unterricht bis zu den Sommerferien auch mal an einem Sonnabend stattfinden könnte.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Prien: Keine Verschiebung oder Verkürzung der Sommerferien

Prien will verhindern, dass einzelne Jahrgänge in diesem Schuljahr der Schule fernbleiben. Auch Schüler aus schwierigen Stadtteilen müssten wieder erreicht werden. Eine Verschiebung oder Verkürzung der Sommerferien kommt für die Ministerin dagegen zur Zeit nicht infrage. Um Lernrückstände aufzuholen, schlug die Ministerin zudem vor, die Sommerferien mit mehr Lehrangeboten als bisher zu füllen - zum Beispiel mit Sommerakademien, die auch von staatlicher Seite organisiert werden sollten.

Neue Schulkonzepte müssen noch abgestimmt werden

Wie der Schulbetrieb aufgenommen werden könnte, soll bis zum 4. Mai geklärt werden. Die Bildungsministerin will unter anderem mit den Bildungsträgern, Elternbeiräten, Gewerkschaften und Nahverkehrsdienstleistern die neuen Schulkonzepte abstimmen. Im Gespräch sind Unterricht im Schichtsystem, kleinere Gruppen und die Beschränkung der Fächer.

Weitere Informationen Schul-Öffnungen im Norden: Was Eltern jetzt wissen müssen In der Corona-Krise bereiten die Bundesländer im Norden die ersten Schul-Öffnungen vor. Welche Pläne gibt es? Was müssen Eltern wissen? NDR.de bietet einen umfassenden Überblick. mehr

Abschlussprüfungen starten diese Woche

Die schriftlichen Abiturprüfungen starten in Schleswig-Holstein an diesem Dienstag (21.4.). Von Mittwoch an beginnen die Vorbereitungen auf die Abschlussprüfungen zum Ersten Allgemeinbildenden (ESA) und Mittleren Schulabschluss (MSA).

Wegen der Corona-Ansteckungsgefahr gibt es vom Bildungsministerium klare Vorgaben: In die Schule dürfen alle Schüler, die Prüfungen haben oder sich darauf vorbereiten - also die Abiturienten sowie die Jahrgänge neun und zehn, außerdem Lehrkräfte, Hausmeister und Angestellte im Sekretariat. An den Vorbereitungen teilzunehmen ist Pflicht für alle - außer für Schüler, die zur Risikogruppe zählen oder mit einer gefährdeten Person zusammenleben.

Kinder-Notbetreuung wird ausgeweitet

Außerdem wird die Notbetreuung für Kinder bis zur sechsten Klasse ausgeweitet: Kinder von Alleinerziehenden oder aus Familien, in denen mindestens ein Elternteil in der sogenannten kritischen Infrastruktur arbeitet - zum Beispiel als Arzt oder im Handel -, dürfen sie in Anspruch nehmen.

Weitere Informationen Prien: Details für Prüfungen stehen fest Bildungsministerin Karin Prien hat Details zu den Abschlussprüfungen bekanntgegeben. Neben den geplanten Daten gehören dazu auch Regelungen, wie die Sicherheit der Schüler gewährleistet werden soll. mehr Nun doch Abiprüfungen - Prien verteidigt Vorstoß Bildungsministerin Karin Prien lässt in Schleswig-Holstein nun doch Abiturprüfungen abhalten - trotz Corona. Ihren gegenteiligen Vorschlag von Zuvor verteidigte sie. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.04.2020 | 12:00 Uhr