Frühjahrssynode widmet sich der aktuellen Friedenspolitik Stand: 07.05.2022 13:34 Uhr Von gestern bis heute hat in Lübeck-Travemünde die Frühjahrssynode stattgefunden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beschäftigten sich im Rahmen der Tagung mit Fragen der christlichen Friedensethik.

"Suche den Frieden und jage ihm nach" - der Psalm 34,15 war das Motto der Sondertagung der evangelischen Nordkirche. Unter dem Stichwort "Zeitenwende" diskutierten die 156 Synodalen die aktuelle Friedens- und Sicherheitspolitik unter christlichen Gesichtspunkten. Impulsreferate, Podiumsdiskussionen und Bibelarbeit zur christlichen Friendensethik standen am Freitag auf dem Programm. Am Abend pilgerten die Synodalen von der St. Lorenz Kirche aus zu vier Stationen, an denen Bibelauszüge von Bischöfinnen und Bischöfen gelesen wurden. Der Pilgerzug endete an der Nordermole mit einem gemeinsamen Abendmahl am Strand. Am Sonnabend ging es um die künftige Zusammenarbeit der Nordkirche mit anderen Kirchen im Ostseeraum.

Krieg in der Ukraine ist Thema

Angesichts des Kriegs in der Ukraine ging es auch um die Frage, ob mancher Gewalt vielleicht doch nur mit Waffen entgegengetreten werden kann. Darüber gab es am Freitag unter den 156 Synodalen geteilte Meinungen. Die kirchliche Friedensethik wirft viele Fragen auf: Wieviel Pazifismus ist möglich? Muss es eine veränderte evangelische Friedensethik geben? Für Bischöfin Kirsten Fehrs ist der Krieg eine "Katastrophe", und die Frage, wie es wieder Frieden geben kann, bisher unbeantwortet. Seit Wochen beherrsche das Thema ihre persönlichen Begegnungen, ihr Amt und ihre Stellungnahmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.05.2022 | 16:00 Uhr