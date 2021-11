Frühchen: "Ihr Kind ist auf Messer's Schneide!" Stand: 21.11.2021 05:00 Uhr Es ist ein Schock für viele Eltern, wenn ihr Baby zu früh auf die Welt kommt. Die kleine Lotta musste in der 24. Schwangerschaftswoche geholt werden - ihre Eltern machen anderen Betroffenen Mut.

von Oliver Kring

"Die Oberärztin in der Geburtenstation des Westküstenklinikums Heide (WKK) kam ins Zimmer und sagte: Sie dürfen sich jetzt nicht mehr bewegen. Ihr Kind ist auf Messer’s Schneide", berichtet Mutter Anna Storjohann. Sie versucht, die Fassung zu bewahren. "Ich habe meinen Partner angerufen und gesagt: Du musst jetzt kommen! Das war so...so..., darauf war keiner eingestellt!"

Komplikationen in der 23. Woche

Anna Storjohann spürte in der 23. Schwangerschaftswoche, dass irgendetwas nicht stimmte - 4 Monate vor der eigentlich erwarteten Geburt. Sie machte sich auf den Weg ins Westküstenklinikum Heide. Sie war bis zu diesem Zeitpunkt der festen Überzeugung, dass vermutlich doch alles in Ordnung sei. "Einmal kurz durchchecken lassen und dann wieder nach Hause", dachte sie. Doch dann der Schock: Ein Leck in der Fruchtblase - zu wenig Fruchtwasser also.

Größte Sorge: Das Baby zu verlieren

Der Schock sitzt tief. Das Klinikpersonal unterstützt so gut es geht. "Da müssen mit einem Mal so viele Entscheidungen in ganz kurzer Zeit getroffen werden", sagt Anna Storjohann. Ihr Partner, Jeffrey Wood, trifft ein. Anna Storjohann darf sich nicht mehr bewegen. Das Risiko, das Kind zu verlieren ist groß. Sie bekommt ein Patientenbett. Die nächsten 24 Stunden sollen nähere Erkenntnisse bringen. "Und es ist uns auch ganz klar gesagt worden, worum es hier jetzt geht: Dass wir dieses Baby auch verlieren könnten", sagt sie.

7 Tage im Kreißsaal

"So dramatisch habe ich eigentlich selten Situationen erlebt", sagt Jeffrey Wood. Er ist der Partner von Anna und selbst in der Klinik beschäftigt - auf der Intensivstation als Oberarzt. "Aber wenn man selber betroffen ist, ist das nochmal was anderes." Sieben Tage liegt Anna Storjohann im Kreißsaal des Westküstenklinikums, weil jeden Moment die Situation eintreten kann, dass das Kind geholt werden muss. Jeder Tag im Mutterleib zählt. Deshalb wird bis zur letzten Minute gewartet. Dann passiert es. Nach einer der vielen Untersuchungen steht fest: Die Nabelschnur befindet sich außerhalb des Körpers.

Das Kind muss sofort geholt werden

Gerade hat Schwangerschaftswoche 24 begonnen – aufgrund der Lage bleibt keine andere Wahl: Not-Kaiserschnitt. "Das ist natürlich ein hoch problematischer Moment", sagt Chefarzt Dr. Reinhard Jensen. "Aber wir haben heute in den Schwerpunkt-Krankenhäusern mit den Intensiv-Stationen für Neu- und Frühgeborene sehr viele Möglichkeiten und sehr gute Instrumentarien, um diese Fälle zu behandeln." Er unterstreicht: Die Medizin ist inzwischen soweit, dass auch schon Kinder überlebt haben, die in der 22. Schwangerschaftswoche zur Welt gekommen sind. In der Tat müssten Eltern dann in sehr kurzer Zeit sehr Vieles entscheiden, sagt der Mediziner. Unter anderem inwieweit der gesamte technische Apparat sowie künstliche Beatmung eingesetzt werden sollen. Oder ob die Maschinen eher zurückhaltend eingesetzt werden, wenn das Kind Schwierigkeiten habe, es zu schaffen.

Etwa 50 Prozent der Frühgeborenen schaffen es

"Ungefähr 50 Prozent der Kinder überleben, wenn sie in so extrem frühen Stadien zur Welt kommen", sagt Chefarzt Jensen. Er verdeutlicht, dass es inzwischen viele Behandlungsmöglichkeiten und sehr gute Erfahrungen in den insgesamt fünf speziellen "Frühchen-Stationen" in Schleswig-Holstein gibt. Dazu gehören die beiden UKSH-Kliniken in Lübeck und Kiel, der Standort Flensburg sowie das Klinkum Itzehoe und das Westküstenklinikum Heide. Während die Kräfte der Frühchen-Station Lotta versorgen, ist Jeffrey Wood bei seiner Partnerin im Aufwachraum. Hoffen und Bangen der Eltern beginnt.

"Willkommen im Leben, Lotta!"

Die kleine Lotta hat es geschafft. Es war in den ersten Minuten ein zähes Ringen von Lotta und dem Klinikteam aus Ärzten, Schwestern und Pflegern. Aber das Kind lebt. "Man muss immer wieder staunen, was die Natur alles schafft", stellt Chefarzt Jensen fest. Das kleine Mädchen wiegt kurz nach der Geburt gerade einmal 500 Gramm – in normalen Fällen liegt das Gewicht um 3.000 Gramm. Die Eltern Anna und Jeffrey sind unendlich dankbar.

Pflegeteam kümmert sich liebevoll

"Was das gesamte Team in dieser teils extrem knappen Zeit geleistet hat, ist einfach unbeschreiblich und auch wenn wir beide den Klinik-Alltag kennen: Das ist nicht selbstverständlich, mit wieviel Hingabe und Professionalität alle gearbeitet haben", meint Anna Storjohann überglücklich. Nur 24 Stunden nach der Geburt kann das Kind tatsächlich schon kurz auf die Brust der Mama und später des Papas gelegt werden. "Das Kuscheln ist unheimlich wichtig für die Entwicklung des Babys", sagt Stationsschwester Ramona Peters. "Es war nach der Geburt zwar noch ein längerer Weg – aber die Kleine und ihre Eltern haben es gemeinsam geschafft!"

Anna und Jeffrey wollen Mut machen

Lottas, Annas und Jeffreys Fall ist ein Fall der Mut macht und machen soll – gerade den Eltern, die aufgrund von Komplikationen während der Schwangerschaft verzweifelt sind. Das Westküstenklinikum hat deshalb anlässlich des "Welt-Frühgeborenen"-Tages im November einige Geschichten zusammen mit Eltern von zu früh geborenen Kindern nacherzählt und auf youtube unter dem Titel "Geburtsgeschichten" veröffentlicht. Den Link dorthin gibt es hier.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.11.2021 | 16:30 Uhr