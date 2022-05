Freiwillige Feuerwehren: Mitgliederzahlen steigen trotz Corona Stand: 05.05.2022 14:20 Uhr Helfen, und das auch noch ehrenamtlich - das ist das Motto der Freiwilligen Feuerwehren und das findet nach wie vor Anklang. Allerdings wurde bei den Jugendwehren laut Landesfeuerwehrverband im vergangenen Jahr ein Minus verzeichnet.

Fast 7.800 Brände und mehr als 19.000 technische Hilfeleistungen: Die Freiwilligen Feuerwehren in Schleswig-Holstein hatten im vergangenen Jahr gut zu tun. Und so freut es den Landesfeuerwehrverband, dass die Zahl der Mitglieder - trotz Corona-Pandemie - weiter gestiegen ist. Zum Stichtag am 31. Dezember waren laut Verband 665 Frauen und Männer mehr als Mitglieder registriert, als im Jahr zuvor.

Die Zahl der Frauen in den Wehren stieg von 4.971 auf 5.304. Insgesamt haben die Freiwilligen Feuerwehren im Land somit 50.817 Mitglieder. Nur bei den Jugendfeuerwehren gab es einen Einbruch: Im letzten Jahr waren es 376 Mädchen und Jungs weniger als in dem Jahr zuvor.

Nachwuchswerbung wird beibehalten

"Die Befürchtung, dass nach zwei Jahren Corona unsere Mitgliederzahlen einbrechen, hat sich zum Glück nicht erfüllt", sagte Landesbrandmeister Frank Homrich. Er sieht darin aber keinen Grund, in der Nachwuchswerbung nachzulassen - es gebe keine Feuerwehr ohne Nachwuchssorgen. "Aber es zeigt, dass es sich lohnt, für dieses besondere Ehrenamt zu werben und dass es Menschen gibt, die sich auf diese besondere Tätigkeit einlassen", freut sich der Landesbrandmeister. Nach Verbandsangaben steigt die Zahl der Mitglieder in den 1.330 freiwilligen Wehren im Norden bereits seit 2014 nahezu gleichmäßig.

AUDIO: Zuwächse bei den Freiwilligen Feuerwehren (1 Min)

