Stand: 01.04.2019 18:22 Uhr

Frei.Wild darf nicht in Flensburger Arena auftreten

Die umstrittene Rockband Frei.Wild darf am 20. April nicht in der Flensburger Arena auftreten. Das Landgericht Flensburg hat einen Eilantrag des Tourneeveranstalters der Gruppe abgewiesen. Es sei kein Mietvertrag zwischen den Parteien zustande gekommen, heißt es im Urteil.

Vertreter von Kläger und Beklagtem waren - wie bei Zivilverfahren üblich - nicht zur Urteilsverkündung erschienen. Der Frontmann der Band, Philipp Burger, kündigte gegenüber der "Bild" an, in Berufung gehen zu wollen. Frei.Wild komme trotzdem nach Flensburg, "wir arbeiten derzeit an einer Lösung des Problems". Die Tickets behalten laut Burger ihre Gültigkeit.

Gericht: Kein Anspruch auf Überlassung der Halle

Urteil: kein Frei.Wild Konzert in Flensburg NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 01.04.2019 13:00 Uhr Autor/in: Dortje Harders Das Landgericht Flensburg hat seine Entscheidung im Streit um das Konzert der Band Frei.Wild über einen Eilantrag verkündet. Es sei kein Mietvertrag zu Stande gekommen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Zum Urteil: Nach Auffassung der Zweiten Zivilkammer hat der Kläger keinen Anspruch auf Überlassung der Halle, da zwischen den Parteien kein Mietvertrag zustande gekommen sei. Zwar müsse ein Mietvertrag, um wirksam zu sein, nicht zwingend verschriftlicht werden, heißt es in dem Urteil. Beide seien davon ausgegangen, dass ein rechtsverbindlicher Vertragsschluss erst mit schriftlicher Fixierung des Vertragstextes habe stattfinden sollen. Zu einer solchen Einigung sei es jedoch nicht mehr gekommen.

Ein Vertragsschluss sei auch nicht durch Schweigen zustande gekommen. Denn der Geschäftsführer des Hallenbetreibers hat nach Angaben des Gerichts nicht geschwiegen, als ihm ein Vertragsangebot zugesandt wurde, sondern Sicherheitsbedenken mitgeteilt und ein kurzfristiges Telefonat erbeten. Auf Grund der Sicherheitsbedenken sei unklar gewesen, ob die Veranstaltung überhaupt habe stattfinden können.

In Flensburg regt sich seit Wochen Widerstand gegen den Freiwild-Auftritt. Kritiker werfen der Band aus Südtirol eine Nähe zur rechten Szene vor.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.04.2019 | 13:00 Uhr