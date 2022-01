Fraunhofer-Institut in Itzehoe: Hier werden Bauelemente für Chips produziert Stand: 19.01.2022 05:00 Uhr Chips werden aktuell dringend benötigt: Für den Bau von Computern oder Handys, für die Produktion von Haushaltsgeräten, für Gabelstabler oder in der Automobilindustrie.

Chips bestehen aus einem Halbleitermaterial, in das elektrische Schaltkreise eingeschrieben sind. Und weil Chips fehlen, stehen aktuell viele Produktionsstrecken still. Experten schätzen, dass etwa 170 Branchen von Chips abhängen. Vor allem die Corona-Pandemie hat die Herstellung und die Lieferketten weltweit durcheinander gebracht.

Herausforderung: Partikelfreie Produktion

Aber warum kann man die Produktion nicht einfach hochfahren? Das wird klar, wenn man das Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie ISIT in Itzehoe (Kreis Steinburg) besucht. In den Reinräumen hier werden Bauelemente für Chips hergestellt. Alles muss partikelfrei sein. Schon allein ein Staubkorn innerhalb des Reinraums kann die Halbleiter beschädigen. "Die kleinsten Strukturen, die heute hergestellt werden, die liegen im Nanometer-Bereich, also das heißt: einige Milionenstel Millimeter", erklärt Holger Kapels, stellvertretender Insitutsleiter am ISIT.

Aufwändiger Herstellungsprozess

Mikrochips entstehen auf Siliziumscheiben, sogenannten Wafern. Kapels erklärt: "Diese Wafer werden im Reinraum bearbeitet, indem wir Schichten abschneiden auf dem Wafer. Dann werden diese Schichten strukturiert. Dafür nutzen wir Lacke und eine Belichtungstechnologie. Ganz zum Schluss werden die Wafer metallisiert, dass man sie auch kontaktieren kann und elektrischen Strom fließen lassen kann und dann kann man sie für verschiedenste Anwendungen nutzen."

Weltweite Produktion

Um die einzelnen Chips später herauszulösen, werden sie zersägt, danach getestet und erst dann bekommen sie ein Gehäuse. All das passiert an unterschiedlichen Orten weltweit. Der Herstellungsprozess dauert bis zu einem dreiviertel Jahr. Heute Chips für Computer produzieren und morgen für die Autoindustrie - das funktioniert nicht. "Sie können nicht von einem Chiptyp wechseln auf ein komplett anderes Produkt, weil sie viele hundert Prozessschritte haben, weil sie angepasste Prozesse haben. Und das umzustellen, das dauert Monate", erklärt Kapels.

Der Bau einer neuen Chipfabrik dauert etwa drei Jahre. Experten gehen davon aus, dass der Chipmangel noch mindestens bis 2023 anhalten wird.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 19.01.2022 | 19:30 Uhr