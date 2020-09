Stand: 03.09.2020 15:28 Uhr

Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Großhansdorf

Eine junge Frau ist am Donnerstag bei einem Brand in Großhansdorf (Kreis Stormarn) gestorben. Das Feuer im Dachstuhl eines Doppelhauses in der Ostlandstraße sei gegen 10:40 Uhr am Vormittag gemeldet worden, teilten die Staatsanwaltschaft Lübeck und die Polizei mit. Mehrere Feuerwehren waren mit etwa 50 Einsatzkräften vor Ort, um zu löschen.

Feuerwehr findet Leiche

Eine Frau konnte sich den Angaben zufolge in Sicherheit bringen. Im Haus fanden Feuerwehrleute jedoch den Leichnam einer 18-jährigen, wie die Polizei mitteilte.

Das Gebäude ist laut Feuerwehrsprecher nach dem Löscheinsatz unbewohnbar. Vor Ort ist ein Team der Notfallseelsorge, es betreut die Bewohner. Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

