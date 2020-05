Stand: 02.05.2020 14:26 Uhr - Schleswig-Holstein Magazin

Forscher kann Kranich-Rufe verstehen

Seit fast 40 Jahren erforscht Bernhard Weßling aus Klein Hansdorf (Kreis Stormarn) Graukraniche. Dafür kommt er so oft wie möglich in den Brook zwischen Klein Hansdorf und Duvenstedt. Dort nimmt er die Stimmen der Kraniche auf. "Die Klangbilder kann ich in ein Frequenzspektrum umsetzen mit dem Computer. Und dann kann ich die Spektren miteinander vergleichen. So kann ich die aufgenommenen Kranichpaare zuordnen", erklärt Weßling.

Die Rufe des Männchens sind dunkel und lang. Im Frequenzspektrum sehen sie aus wie ein umgekehrtes "U". Die Rufe des Weibchens sind kurz und hell. Sie sehen aus wie ein umgekehrtes "V". Im Laufe der Jahre hat er knapp 30 unterschiedliche Rufe analysiert. "Es gibt Rufe des Erstaunens, des Erschreckens und es gibt richtige Stressrufe. Außerdem gibt es einen Adler-Warnruf", erzählt Weßling. Dann wüssten die Kraniche Bescheid, dass ein Adler gesichtet wurde.

Der Versuch Jungkraniche auszuwildern

2001 holten amerikanische Kollegen Bernhard Weßling aus Bargteheide in die USA, damit er den Jungvögeln echte Kranich-Laute beibringt. Den Forschern war es bislang nicht geglückt, Kraniche auszuwildern. Und Bernhard Weßling hatte Erfolg: Seine aufgenommenen Rufe wurden per Computer auf Chips gebrannt. Von einem Flugzeug wurden die Rufe dann über ein Megafon abgespielt. So wurden die Jungkraniche dazu gebracht, dem Flugzeug zu folgen - und das zu tun, was man von ihnen wollte. "Das war fantastisch. Es war unglaublich zu sehen, dass es gleich beim ersten Mal funktioniert hat", freut sich Weßling noch heute.

Lange Zeit galt es als allgemeingültiges Wissen, dass Kraniche lebenslang in monogamer Harmonie leben. Dann fand Bernhard Weßling heraus, dass mehr als 50 Prozent aller Kraniche den Partner wechseln. "Ich habe zum Beispiel vor einem Jahr ein Duett aufgenommen - und nur eine Viertelstunde später ein zweites Duett aus ungefähr der gleichen Richtung. Als ich es analysiert habe, stellte ich fest, dass es das gleiche Weibchen war - aber ein anderes Männchen", erzählt er. Im Verlauf der weiteren Wochen stellte er fest, "dass das Weibchen tatsächlich mit dem ersten Männchen zusammen war". Er vermutet ein "Speed-Dating" mit dem zweiten Männchen, wie er es ausdrückt. "Letztes Jahr habe ich möglicherweise das erste homosexuelle Paar erwischt. Zwei Männchen haben da ein Duett gerufen." Beweisen kann er es aber nicht. Bernhard Weßling sagt selbst, dass er mit seinem Wissen über diese Vögel aber nur an der Oberfläche kratzt. Deshalb will er weiterforschen.

