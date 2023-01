Förderung für Balkonkraftwerke in SH vorerst ausgeschöpft Stand: 29.01.2023 12:35 Uhr Balkonkraftwerke liegen gerade voll im Trend: Sie sollen helfen das Klima und den Geldbeutel zu schonen. Deshalb fördert das Land die Investition mit bis zu 200 Euro. Doch schon nach zwei Wochen ist der Topf leer.

Das Kieler Klimaministerium ist nach eigenen Angaben mit Anträgen überhäuft worden. Insgesamt 763 Anträge seien seit Mitte Januar beim Land eingegangen. Damit ist das Förderprogramm für den Moment ausgeschöpft. Ab Ende März sollen erneut Geld dafür zur Verfügung gestellt werden. Auch die Stadt Lübeck will 500 Anlagen mit je 200 Euro fördern. Doch auch hier waren die Förderungen schnell vergeben und der Topf ist bereits leer.

Investition macht sich nach sieben Jahren bezahlt

Balkonkraftwerke sind kleine Solaranlagen, deren Strom per Stecker ins Hausnetz eingespeist werden kann. Sie sollen zur Energiewende in Schleswig-Holstein beitragen. "Sie sind grundsätzlich für jeden etwas, der Spaß dabei hat, selber Strom zu erzeugen", sagt Sascha Beetz, Klimaschutzexperte bei der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein.

Wichtig sei aber auch die Fläche, an der eine solche Anlage angebracht werden kann. "Also irgendwas Richtung Süden, etwas was nicht verschattet ist." Es würden sich aber nicht nur Balkone eignen, sondern beispielsweise auch Dachvorsprünge. Die Investition von etwa 1.000 Euro hätten Besitzer in etwa sieben Jahren wieder reingeholt, so die Verbraucherschützer.

