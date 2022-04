Fliegerbombe in Schwentinental erfolgreich entschärft Stand: 22.04.2022 11:17 Uhr In Schwentinental im Kreis Plön war bei Sondierungsarbeiten am Mittwoch eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. 125 Menschen mussten sicherheitshalber ihre Häuser verlassen. Die B76 wurde gesperrt.

Der Kampfmittelräumdienst hat heute Vormittag in Schwentinental bei Kiel erfolgreich eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Der Blindgänger war am Mittwoch bei Sondierungsarbeiten auf dem Gelände eines Pferdehofes in der Weinbergsiedlung entdeckt worden. Nach weniger als einer Stunde konnten die Experten des Kampfmittelräumdienstes Entwarnung geben. Anders als sonst verschossen sie aber keine grüne Rakete als Zeichen dafür, dass der Blindgänger erfolgreich entschärft wurde. Weil sich in der Nähe auf einer Koppel noch 36 Pferde des Hofes befanden, verzichteten die Experten darauf, um die Tiere nicht zu erschrecken.

B76 für Sprengung gesperrt

Für die Entschärfung mussten 125 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Viele Straßen waren laut Polizei die Straßensperren im betroffenen Bereich eingerichtet. Konkret handelte es sich um die Straßen Am Weinberg, Bekholz, Klosterweg und Schierholz. Auch die Bundesstraße 76 war ab diesem Zeitpunkt zwischen den Auffahrten zur Bundesstraße 202 und der Wakendorfer Straße in beide Richtungen fast zwei Stunden voll gesperrt.

Bombe in einem "guten Zustand"

Details zur Bombe nannte der Kieler Polizeisprecher Matthias Arends vorab: "Das ist eine amerikanische Fliegerbombe mit einem Aufschlagzünder, die allerdings laut Auskunft des Kampfmittelräumdienstes in einem guten Zustand ist. Also man rechnet dort nicht mit Komplikationen oder Schwierigkeiten bei der Entschärfung."

