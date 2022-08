Flensburg: Mitsubishi will Papierfabrik schließen Stand: 25.08.2022 14:27 Uhr Das Unternehmen Mitsubishi Paper Mills zieht sich zum Jahresende vom Standort Flensburg zurück. Das hat die Firmenzentrale in Japan mitgeteilt. Betroffen sind 195 Mitarbeitende.

Ende 2022 will der japanische Konzern Mitsubishi Paper Mills die Produktion von Spezialpapier in Flensburg einstellen. In einer kurzen englischsprachigen Mitteilung begründet das Unternehmen seinen Rückzug mit der Kostensituation, die sich durch die Energiepreise dramatisch geändert habe.

Simone Lange geschockt, Demonstration am Donnerstag

In Flensburg stellt Mitsubishi Paper Mills Thermo-Spezialpapiere her. Diese werden zum Beispiel für U-Bahn- und Konzerttickets sowie Tintenstrahldrucker benutzt.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiten versammeln sich am Donnerstagnachmittag zu einer Demonstration, auf der auch Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) sprechen will. Sie zeigte sich in einer ersten Reaktion geschockt und sagte, sie stehe bereits mit dem Unternehmen in Kontakt.

Weiterführung des Werks unter anderer Leitung offen

Der Standort, die ehemalige Feldmühle auf einer großen Fläche im Flensburger Stadtzentrum, hat eine mehr als 300-jährige Geschichte. Ob das Werk nach dem Rückzug von Mitsubishi unter anderer Leitung bestehen bleiben kann, ist offen.

