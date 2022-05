Flensburg: Bewaffneter Raubüberfall auf 19-Jährigen

Bewaffneter Raubüberfall auf 19-jährigen Flensburger Stand: 13.05.2022 12:47 Uhr Laut Polizeiangaben ist ein 19-jähriger Mann in Flensburg in der eigenen Wohnung überfallen worden. Die drei maskierten Täter bedrohten ihr Opfer, fesselten es und verschwanden mit Schmuck im Wert von 10.000 Euro.

Tatort war die Dr. -Todsen-Straße in Flensburg. Nach Angaben der Polizei tauchten drei maskierte Täter am Mittwoch gegen 18.20 Uhr überraschend an der Haustür des 19-Jährigen auf und bedrohten ihn mit einer Waffe. Anschließend fesselten sie den jungen Mann, der dabei leicht verletzt wurde. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Opfers erbeuteten die Täter Uhren und Ketten im Wert von mehr als 10.000 Euro. Nach rund 20 Minuten flüchteten die drei Männer mit ihrer Beute.

Nach Überfall: Kripo sucht Zeugen im Raum Flensburg

Die Fahndung der Polizei mit mehreren Streifenwagen verlief ergebnislos. Alle drei Personen sollen männlich und zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß gewesen sein und weiße Schuhe getragen haben. Einer der Männer soll eine blaue Jacke, ein weiterer eine blaue Hose getragen haben. Die Kripo sucht nun Zeugen und fragt, ob im Flensburger Raum nach der Tat Schmuck zum Verkauf angeboten wurde. Wer etwas weiß, soll sich mit der Kriminalpolizei Flensburg unter der Telefonnummer (0461) 48 40 in Verbindung zu setzen.

AUDIO: Raubüberfall in Flensburg - Zeugen gesucht (1 Min) Raubüberfall in Flensburg - Zeugen gesucht (1 Min)