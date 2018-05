Stand: 30.05.2018 22:40 Uhr

Flensburg: Angreifer nach Messerattacke im Zug getötet

Im Flensburger Bahnhof ist es heute Abend zu einer Messerattacke gekommen. Laut Bundespolizei ereignete sich der Vorfall in einem IC, der über Hamburg aus Köln gekommen und bereits in den Bahnhof eingefahren war. Ein Mann wurde getötet. Dabei handelt es sich nach Angaben der Bundespolizei um den Angreifer. Ein weiterer Mann und eine Frau wurden nach ersten Erkenntnissen durch Messerstiche verletzt. Die Polizei bestätigte, dass es sich bei der Frau um eine Polizistin handelt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werde davon ausgegangen, "dass die Polizeibeamtin ihre dienstliche Schusswaffe eingesetzt hat", heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Dass die 22-Jährige mit der Waffe den Angreifer getötet hat, bestätigten die Beamten nicht.

Polizei beschlagnahmt Zug

Nachdem der Bahnhof zwischenzeitlich weiträumig abgesperrt worden war, wurde er inzwischen wieder freigegeben. Die Polizei beschlagnahmte den betroffenen Zug. Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei noch unklar. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gebe es nicht. Zu dem Vorfall sei es nicht im Rahmen einer Polizeikontrolle gekommen, sagte Bundespolizei-Sprecher Hanspeter Schwartz.

Anwohner: "Dramatische Situation"

Die beiden Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht - ein angeforderter Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt. Landes- und Bundespolizisten sind vor Ort. Ein Anwohner schilderte NDR 1 Welle Nord die Situation am Bahnhof als "dramatisch". Polizisten hätten das Gebäude mit Hunden und Maschinenpistolen im Anschlag gesichert. Außerdem habe er gesehen, wie Rettungskräfte eine verletzte Person auf einer Trage aus dem Zug geholt hätten.

Zug startet nachmittags in Köln

Der IC 2406 war um 13.02 Uhr am Kölner Hauptbahnhof gestartet. Gegen 19 Uhr lief er am Bahnhof in Flensburg ein. Dort kam es zu der Messerattacke. Der Bahnhof wurde anschließend von der Polizei geräumt. Auch die Zufahrtsstraßen wurden abgesperrt. Zunächst hatte shz.de über den Vorfall berichtet.

