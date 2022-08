Flächenbrände beschäftigen die Feuerwehren in Schleswig-Holstein Stand: 04.08.2022 17:36 Uhr Alle Hände voll zu tun für die Feuerwehren in Schleswig-Holstein: Nach den warmen Sonnentagen sind die Böden in Schleswig-Holstein sehr trocken. Die Waldbrandgefahr steigt, erste Flächenbrände sind bereits ausgebrochen.

Zwischen Heiligenhafen und Weißenhäuser Strand stand am Donnerstag nach Angaben der Rettungsleitstelle ein sechs Hektar großes Weizenfeld in Flammen. Die Flammen schlugen meterhoch und bedrohten die Ortschaft Wandelwitz und Techelwitz. Nach Angaben des Einsatzleiters war die Lage beim Eintreffen der Einsatzkräfte "recht dramatisch" und eine Sondereinsatztruppe "Vegetationsbrand" wurde hinzugerufen. Auch Landwirte aus der Umgebung halfen bei der Eindämmung des Feuers. Insgesamt 60 Feuerwehrleute konnten die Flammen rechtzeitig löschen und konnten so verhindern, dass das Feuer die beiden Ortschaften erreichte. Die Brandursache ist noch unklar. Verletzt wurde niemand.

Weitere Brände in Lauenburg und Ostholstein

Weitere Flächenbrände gab es in Gudow (Kreis Herzogtum Lauenburg), bei Bad Schwartau sowie zwischen Ahrensbök und Gnissau (alle Kreis Ostholstein). In Gudow hatte eine Strohpresse ein Feld entzündet. Die alarmierten Wehren brachten das Feuer aber schnell unter Kontrolle. Insgesamt waren bei den Feuern ein Dutzend Wehren im Einsatz.

Aktuell stehen nach Angaben der Leitstelle noch mehrere Felder in Siek (Kreis Stormarn) bei Ahrensburg in Brand. Sieben Feuerwehren sind dort im Einsatz.

Wald-und Grasbrandgefahr durch trockenes Wetter hoch bis sehr hoch

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) veröffentlicht täglich einen Index, der angibt, wie hoch die regionale Waldbrandgefahr ist. Für die Nord-Bundesländer Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen wird er basierend auf den Wetterdaten von 105 Messstationen ermittelt. Momentan melden 15 Stationen die höchste Gefahrenstufe, weitere 39 gelten als hoch. Zehn davon liegen in Schleswig-Holstein.

Eindringliche Bitte der Feuerwehren

Nach all diesen Einsätzen bitten die Feuerwehren eindringlich: Keine Zigarettenstummel wegwerfen, nicht in der Natur grillen und heißgelaufene Autos nicht auf trockenen Grasflächen parken.

