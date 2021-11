Fitness-Boxen: Schluss mit den Corona-Kilos Stand: 07.11.2021 14:03 Uhr Zu wenig Bewegung im Home Office, geschlossene Sportvereine und Fitnessstudios: Viele Menschen haben während der Corona-Pandemie an Gewicht zugelegt. Mit einem speziellen Box-Kurs will ein Boxzentrum in Norderstedt den Kilos den Kampf ansagen.

14 Kilo hat Nils Danowski in der Corona-Zeit zugenommen, unter anderem, weil die Fitnessstudios geschlossen waren. In vier Wochen hat er jetzt schon fünf Kilo verloren - dank eines Kurses im Boxsportzentrum Norderstedt. Trainer Hendryk Bartsch macht hier alle wieder fit, die während der Pandemie Kilos zugelegt haben. In seinem Kurs Fitness-Boxen sind alle Altersklassen vertreten - von 18-Jährigen bis zum ältesten Teilnehmer, einem 58-jährigen Herren. Das Programm ist eigens zugeschnitten, besteht aus verschiedenen Kombinationsübungen.

Individuelle Schwierigkeit und Gruppenmotivation

Angst, dass man nicht mitkommt, braucht hier niemand zu haben. Der 25-jährige Trainer versucht, alle Kurs-Teilnehmer auf ihrem Level abzuholen, skaliert die Schwierigkeit der Aufgaben für jeden individuell. Der soziale Aspekt darf dabei auch nicht fehlen. "Es ist ja ein gemeinsames Training. Man schnackt mit dem einen, schnackt mit dem anderen. Man hat eine richtige Gruppenmotivation", sagt Bartsch.

Training bis zu vier Mal die Woche

Nach einer Stunde ist das Training vorbei. Bis zu vier Mal die Woche bietet Bartsch sein Fitness-Bboxen in Norderstedt an. Für Nils Danowski ist der Kurs genau das Richtige: "Es ist sehr anstrengend. Ich habe etwas über ein Kilo pro Woche verloren. Und da spricht, glaube ich, der Erfolg des Trainings dann für sich. Weil alleine, ohne Henryks Hilfe und diesen Club hier, hätte ich das nicht geschafft."

