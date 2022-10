Feuerwehr Oldenburg: Sanierung startet ein Jahr nach Brand Stand: 20.10.2022 14:14 Uhr Etwas mehr als ein Jahr ist es her, da stand das Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Oldenburg (Kreis Ostholstein) in Flammen. Damals versprach die Politik schnelle Hilfe - die ließ aber lange auf sich warten.

Es ist der Albtraum für jede Feuerwehr: Das eigene Feuerwehrhaus steht in Flammen. So passiert vor gut einem Jahr in Oldenburg in Holstein. Beim Blick auf die ausgebrannte Fahrzeughalle versprach die Politik damals schnelle und unbürokratische Hilfe. Heute weiß man in Oldenburg: "Schnell" und "unbürokratisch" sind offenbar dehnbare Begriffe.

Bürgermeister: "Wir müssen uns an Richtlinien halten"

Die Feuerwehr in Oldenburg besteht aus 90 Feuerwehrleuten und ist etwa 250 mal pro Jahr im Einsatz. Jeder in Oldenburg und Umgebung verlässt sich auf die Feuerwehr, doch die Wehr selbst fühlt sich verlassen. Denn die ausgebrannte Halle sieht noch immer aus wie kurz nach dem Feuer. Erst jetzt - gut ein Jahr danach - startet die Sanierung.

Gemeindewehrführer André Hasselmann hätte erwartet, dass Stadt, Kreis und Land da stärker Hand in Hand gehen: "Ich weiß nicht, welche Hand da nicht zugegriffen hat, damit das schneller vonstattengegangen ist." Oldenburgs Bürgermeister Jörg Saba (parteilos) versteht den Frust, sagt aber: "Das dauert so lange, weil wir uns im Rahmen des deutschen Rechts und teilweise europäischem Vergaberechts befinden. Das ist ein bürokratisches Vorgehen, wir müssen uns an Richtlinien halten."

Feuerwehr muss sich noch ein halbes Jahr gedulden

Mehr als ein halbes Jahr soll die Sanierung dauern. So lange muss die Feuerwehr noch beim städtischen Bauhof unterkommen. Dort ist alles enger, ohne Gemeinschaftsräume, Fahrzeuge müssen teilweise woanders aufgerüstet werden. In solchen Fällen, fordert Wehrführer Hasselmann, müsse die Politik Feuerwehren einfach schneller helfen können - das sei wichtig für die Sicherheit aller.

