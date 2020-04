Stand: 27.04.2020 16:40 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Feuer in Flüchtlingsunterkunft: Brandstiftung vermutet

Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer in in der Flüchtlingsunterkunft in Högersdorf (Kreis Segeberg) am vergangenen Freitag gelegt worden ist. Einer der 14 Bewohner sitzt deswegen seit Sonntag in Untersuchtungshaft. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt. Die Ermittler werfen dem 22 Jahre alten Mann versuchten Mord, schwerer Brandstiftung sowie gefährlicher Körperverletzung vor. Das Motiv ist laut Polizei noch unklar.

130 Feuerwehrleute im Einsatz

Vier Bewohner waren nach dem Brand ins Krankenhaus gekommen - sie hatten zu viel Rauch eingeatmet. Nach Angaben des Einsatzleiters Rüdiger Bruhn waren insgesamt bis zu 130 Feuerwehrleute stundenlang im Einsatz. Bei dem Haus handelt es sich um ein ehemals landwirtschaftliches Gebäude aus Holz. Die Einsatzkräfte konnten ein Überspringen der Flammen auf Nachbargebäude verhindern - auch dank der Windstille.

