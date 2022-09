Feuer in Flensburg: 15 Hausbewohner im Krankenhaus Stand: 20.09.2022 08:53 Uhr Ein relativ kleines Feuer hat in der Nacht in Flensburg zu einem großen Rettungseinsatz geführt. In der Apenrader Straße war nach 23 Uhr ein Kinderwagen in Flammen aufgegangen.

In der Nacht hatte sich wegen des Feuers in einem Mehrfamilienhaus in Flensburg offenbar Panik ausgebreitet. Ein Bewohner sprang nach eigenen Angaben aus dem zweiten Stock. Viele andere liefen durch den verrauchten Flur und schädigten damit ihre Lunge. Laut Feuerwehr hätten sie besser am Fenster warten sollen. Mehr als 30 Menschen mussten nach Angaben der Polizei das Haus verlassen. Etwa 15 wurden ins Krankenhaus gebracht, weil sie zu viel Rauch eingeatmet hatten.

Einen Tag später: Bewohner holen Sachen aus den Wohnungen

Das vierstöckige Haus in der Apenrader Straße ist heute nach dem Brand intakt und zugänglich. Bewohnerinnen und Bewohner sammelten am Morgen ihre verrauchten Sachen aus den Wohnungen. Im Erdgeschoss gleich am Eingang liegen noch die Überreste des Kinderwagens an einer beschädigten Wand.

Ein weiterer Kinderwagen brannte in Engelsby

Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Der Einsatzleiter der Feuerwehr, Marco Beier, sagte, er hätte bereits am Montagnachmittag eine ähnliche Situation erlebt. Im Flensburger Stadtteil Engelsby brannte ebenfalls ein Kinderwagen im Hausflur - ohne größere Schäden.

