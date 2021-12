Falsche Polizisten erbeuteten 2021 mindestens 450.000 Euro Stand: 21.12.2021 13:24 Uhr Mindestens elf Mal sind Senioren in Schleswig-Holstein in diesem Jahr bis Oktober Opfer falscher Polizisten geworden. Nach Angaben des Landeskriminalamtes haben die Betrüger dabei mehr als 450.000 Euro erbeutet.

Von Call-Centern in der Türkei aus rufen die Betrüger bei den Senioren an, so das LKA. Die Anrufer erzählen den Rentnern, dass sie ihre Wertgegenstände vor Einbrechern oder korrupten Bankmitarbeitern in Sicherheit bringen müssten. Die Kriminellen geben sich dabei als Polizisten aus und drängen ihre Opfer zur Übergabe von Geld und Wertgegenständen.

Weniger Enkeltrick-Fälle

Doch nicht immer gelingt es den Tätern, mit ihrer Beute unterzutauchen. Nach Angaben der Ermittler konnten in diesem Jahr schon vier von elf Fällen aufgeklärt und sechs Tatverdächtige ausfindig gemacht werden. Im vergangenen Jahr wurden von 27 Taten insgesamt 20 aufgeklärt. Damals wurden zehn Personen festgenommen. Und es gibt noch eine gute Nachricht: Die Masche mit den falschen Polizisten lässt nach. Gab es im vergangenen Jahr in Schleswig-Holstein noch rund 2.700 Versuche, sank die Zahl bis Oktober dieses Jahres auf rund 820.

