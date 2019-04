Stand: 03.04.2019 08:23 Uhr

Explosion und Feuer in Umspannwerk in Berkenthin

In einem Umspannwerk in Berkenthin bei Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist es heute gegen sechs Uhr zu einem Feuer nach einer Explosion gekommen. Ursache war ein Kurzschluss in einem Trafo auf der 110kV-Ebene. Nach Angaben von SH Netz waren mehrere Tausend Haushalte zwischen Berkenthin, Mölln-West und Schwarzenbek vom Stromausfall betroffen. Aufgrund des Eingreifens per Fernwartung habe es jedoch bereits nach rund 20 Minuten in den ersten Gemeinden wieder Strom gegeben, so ein SH-Netz-Sprecher. Inzwischen sind nach Angaben des Unternehmens wieder alle Haushalte am Netz.

Kurzschlussursache unbekannt

Die Feuerwehr musste für die Löscharbeiten die Ortsdurchfahrt Berkenthin und die B208 sperren, es kam zu Staus. Gegen sieben Uhr meldeten die Einsatzkräfte "Feuer aus". Warum es zu dem Kurzschluss kam, ist noch nicht bekannt. Laut SH Netz dauert es, bis die Brandstelle ausgekühlt ist und untersucht werden kann, da der ausgebrannte Trafo auch Öl enthält.

