Erneuerbare Energien: SH bewertet "Osterpaket" weitgehend positiv Stand: 06.04.2022 19:39 Uhr Das sogenannte "Osterpaket" des Bundeswirtschaftsministeriums soll den Ausbau Erneuerbarer Energien beschleunigen. Um das zu erreichen, haben sie künftig einen Sonderstatus: Sie dienen offiziell dem öffentlichen Interesse. In Schleswig-Holstein ruft das weitgehend positive Reaktionen hervor.

Die Bundesregierung will die Energiewende deutlich beschleunigen. Das "Osterpaket" soll die gesetzlichen Grundlagen für den verstärkten Ausbau von Wind- und Solarkraft schaffen. Der neue Status ist aus Sicht des Landesverbandes für Erneuerbare Energien dringend nötig. Zwar seien die Flächen in Schleswig-Holstein für neue Windanlagen mit der Regionalplanung vorausgewählt, doch oft stocke dann die Genehmigung, so Geschäftsführer Marcus Hrach. Das werde nun einfacher. "Das ist ein Paradigmenwechsel, dass gesagt wird: Da, wo die Windenergie sich entwickeln soll oder Flächen ausgewiesen werden, muss einfach das überragende Interesse, dass es passiert, auch durchgesetzt werden, weil diese Abwägung bei der Ausweisung bereits stattgefunden hat." Zudem würden neue Flächen für die höheren Ausbauziele gebraucht, so Hrach weiter.

BUND äußert Bedenken in puncto Naturschutz

Auch der Geschäftsführer der Umweltorganisation BUND in Schleswig-Holstein, Ole Eggers, begrüßt generell das Gesetzespaket, hat bei der Vorrangsregelung aber Bedenken. Es würde die Tür für weitere Rechtsnachfolger öffnen. "Das wird in der Zukunft bedeuten, dass nicht der Verursacher darstellen muss, dass sein Projekt unschädlich ist, sondern dass Behörden und Verbände darstellen müssen, ob da gegebenenfalls eine Schädlichkeit besteht", so Eggers weiter.

Der BUND befürchtet außerdem, dass der Windkraft-Wildwuchs der Anfangsjahre nun nicht mehr zurückgebaut werde. Zudem kämen jetzt Naturschutzflächen auf der Nordsee für die Windkraft in Betracht. Der BUND drängt darauf, dass Ausgleichsflächen für Windparks in der Nähe gefunden werden, anstatt dass Investoren in überregionale Naturschutzfonds einzahlen.

IHK: Infrastruktur muss mitziehen

Die Richtung stimme, sagt auch Björn Ipsen, Federführer Energie der IHK Schleswig-Holstein. Er gibt zu bedenken: "Wichtig ist hierbei, dass auch die für die Wertschöpfung erforderliche dazugehörige Infrastruktur mitzieht - beispielsweise der Netzausbau oder die Elektrolyseurleistungen für die Herstellung von grünem Wasserstoff, den unsere Industrie dringend für ihre Prozesswärme benötigt." Wie die praktische Umsetzung dafür erfolge, müsse sich noch zeigen. Dennoch sei Ipsen auch klar: "Für Schleswig-Holstein ist der weitere Ausbau Erneuerbarer Energien und insbesondere auch der verstärkte Ausbau der Offshore-Windkraft eine enorme Chance."

Habeck legt Gesetzenovelle vor

Schnell weg von Kohle, Öl und Gas, hin zu Wind- und Sonnenergie: Das ist das Ziel der Bundesregierung angesichts der Klima- und der Ukrainekrise. Mit seinem sogenannten "Osterpaket" legte Bundeswirtschatfsminister Robert Habeck (Grüne) jetzt eine erste, umfassende Gesetzesnovelle im Bundeskabinett vor, die den Ausbau der Erneuerbaren Energien beschleunigen soll. Es berücksichtige die Erfordernisse der deutschen Klimaschutzziele und führe weg von Abhängigkeiten bei der Energieversorgung. Generell soll der Großteil aller Energie für Strom, Verkehr und Heizen in zehn Jahren aus Wind- und Sonnenenergie stammen.

Die Gesetzesnovelle enthält unter anderem neue Anreize für Photovoltaik auf Dächern. So sollen sich Solaranlagen beispielsweise künftig auch dann lohnen, wenn man den Strom selbst nicht nutzt. Photovoltaik auf vernässten Freiflächen wird gefördert. Die EEG-Umlage soll zur Jahresmitte abgeschafft werden, die Ausbaumengen und die Ausbaugeschwindigkeit bei Windkraft soll erhöht werden.

