Erholung für Vierbeiner: Pferde-Reha Tannengrund in Bargteheide Stand: 09.06.2022 16:37 Uhr Für viele Tiere und ihre Besitzer ist es die letzte Hoffnung auf Heilung, für Tierärztin Dr. Karoline von Bassewitz ein Lebenstraum: das modernsten Pferde-Rehazentrum in Schleswig-Holstein.

von Lena Haamann

Tierärztin Karoline von Bassewitz steht vor dem Stallgebäude mit dem Behandlungsraum, der seit sechs Wochen in Betrieb ist, und wartet auf ihren ersten Patienten für heute. Oldenburger-Wallach Franz Frederik von Baden hatte eine Sehnenentzündung am Hinterbein, stand nach zwei Not-OPs kurz davor, eingeschläfert zu werden. Aber seine Besitzerin entschied sich dagegen. Jetzt trainiert er einmal in der Woche im Aquatrainer. "Je nachdem, wie hoch wir das Wasser einlassen, beeinflussen wir das Laufverhalten des Pferdes. So werden die Muskeln am ganzen Körper schonend aufgebaut. Das wäre mit normaler Bewegung nicht möglich", erklärt von Bassewitz, während sie das Dressurpferd in das Gerät führt. Besitzerin Frida Witt und ihre Mutter gucken zu, wie Franz durchs knöchelhohe Wasser watet. "Man kann richtig mit ansehen, wie es ihm durch das Training immer besser geht", freut sich Frida.

Die modernste Reha-Ausstattung Schleswig-Holsteins

Auf dem Grundstück in Bargteheide, wo Karoline von Bassewitz heute kranken Pferden hilft, lernte sie selbst als Kind das Reiten - und zwar noch bevor sie laufen konnte. Dass sie Tierärztin werden will, wusste sie bereits im Alter von fünf Jahren. Und schon als Grundschülerin machte sie erste Praktika in der Pferdeklinik. Bei ihrer Arbeit als mobile Pferdeärztin fiel ihr immer wieder auf: "Häufig ist es so, dass Tiere und Besitzer nach der Diagnose in einer Klinik optimal betreut werden, aber danach alleine dastehen - und mit der Aufgabe, ihr Pferd wieder aufzubauen, überfordert sind", sagt die Tiermedizinerin. "Diese Lücke wollte ich füllen." Schon jahrelang hatte sie den Traum vom eigenen Pferde-Rehazentrum. Als die Reitanlage Tannengrund vor einem Jahr zum Verkauf stand, nutzte sie die Chance. Gemeinsam mit ihrem Mann Hans-Fabian baute sie einen Stall für die Reha-Patienten und richtete einen Behandlungsraum ein, mit modernsten Geräten. Sie investierten Millionen, 170.000 Euro alleine in den Aquatrainer, und stellten neun Mitarbeiter ein. "Hier steckt alles drin, was ich an Energie, Zeit, Arbeit und Geld zu bieten habe", sagt von Bassewitz.

Blubberndes Salzwasser statt Cortison

Ihr nächster Patient hat einen angebrochenen Knochen am linken Vorderbein. "Vielleicht kommt er durch die Behandlung hier um eine OP herum", sagt die Tierärztin. Jeden Tag geht es für Rasputin in die "Equine Spa Station", mit einem Grad kaltem, blubbernden Salzwasser. "Das wirkt entzündungshemmend und abschwellend. Wenn wir barfuß im Winter durch die Nordsee spazieren, geht es unseren Füßen danach auch besser", erklärt von Bassewitz. "Man muss nicht immer Cortison spritzen." Daneben im großen Behandlungsraum: Stute Horly auf der Mikrovibrationsplatte, die muskellösend wirkt, und Querido, der unter dem Solarium mit Akkupunkturnadeln gegen Rückenschmerzen behandelt wird.

Ein Shetlandpony mit Übergewicht

Aber nicht alle Pferde im Reha-Zentrum sind krank. Die Tierärztin führt Wallach Lancoon in die Solebox. Hier soll er eine Dreiviertelstunde lang Salzwasserdampf und aufgearbeiteten Sauerstoff einarbeiten - bei grünem Licht, das wirkt beruhigend. So soll die Kondition des hochkarätigen Sportpferds gesteigert werden. Vor wenigen Tagen erreichte er beim Hamburger Derby, dem schwersten Parcours der Welt, das Finale. Für Karoline von Bassewitz sind aber alle Patienten gleich wichtig, sagt sie, ganz egal, wie erfolgreich: "Ich baue zu jedem Pferd eine Bindung auf, ob es das wertvolle Turnierpferd ist oder das kleine Minipony im Garten, das einfach nur lieb gehabt wird." Um Shetlandpony Piccolina kümmert sie sich mit genauso viel Herzblut. Das kleine Pony ist mit 300 Kilo übergewichtig, soll hier im besten Fall ganze 80 Kilo verlieren.

2.500 Euro kostet das Pferde-Rehazentrum Tannengrund die Besitzer im Durchschnitt pro Monat. In den ersten Wochen half von Bassewitz hier schon vielen Pferden. "Es treibt mich an, zu sehen, dass wir etwas für die Pferde tun können, die man vor zehn Jahren nur noch auf die Weide gestellt oder im schlimmsten Fall eingeschläfert hätte", sagt sie und führt Dressurpferd Franz aus dem Aquatrainer. Er kann seit der Behandlung hier sogar wieder geritten werden. Und vielleicht auch irgendwann wieder bei Turnieren starten.

