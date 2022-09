Energiegipfel in SH: Land will 180 Millionen Euro aufbringen Stand: 06.09.2022 14:44 Uhr In Zeiten der Energiekrise und steigenden Preisen hat Schleswig-Holstein ein eigenes Entlastungsprogramm aufgelegt. Das hat die Landesregierung nach dem Energiegipfel mit Wirtschaft und Kommunen bekanntgegeben.

Das Land will 180 Millionen Euro aufbringen - aus dem Ukraine-Notkredit. Es sollen zum Beispiel Kitas, Schulen und Hochschulen unerstützt werden, zwei Härtefallfonds eingerichtet und Klimaschutz und Dekarbonisierungsprojekte gefördert werden. Das kündigten Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) nach dem Energiegipfel am Dienstag an. Ziel sei es, das Bundespaket mit neuen Förderprogrammen, Aufstockungen und Darlehen zu ergänzen, hieß es in einer Regierungsmitteilung. Der Norden sei das erste Land mit einem derartigen Programm und damit Vorreiter in Deutschland, sagte Günther.

AUDIO: Heinold: "Zugesagte Hilfen müssen schnell kommen" (1 Min) Heinold: "Zugesagte Hilfen müssen schnell kommen" (1 Min)

AUDIO: Günther: Paket soll Lücken schließen (1 Min) Günther: Paket soll Lücken schließen (1 Min)

Härtefallfonds geplant

Unter anderem will die Landesregierung dem Landtag Härtefallfonds für Bürgerinnen und Bürger sowie für Vereine und Verbände, Kultur- und Sporteinrichtungen vorschlagen - im Umfang von je 20 Millionen Euro. Zehn Millionen Euro sind für Beratungsangebote zum Beispiel für Energieeinsparungen oder Schuldenfallen geplant. Und Schulen und Kitas sollen mit 15 Millionen Euro unterstützt werden.

500 Millionen Euro zur Stützung von Stadtwerken und anderen Unternehmen

Das Klimaschutzprogramm zur Förderung privater Klimaschutzmaßnahmen soll auf 75 Millionen Euro aufgestockt werden. Vorgesehen ist auch ein Darlehensprogramm in Höhe von 500 Millionen Euro zur Stützung von Stadtwerken und anderen Unternehmen. Es soll über die Investitionsbank abgewickelt und mit Bürgschaften des Landes abgesichert werden. Damit werden Unternehmen unterstützt, die infolge hoher Energiekosten ins Schlingern geraten. Es sollen auch Stromrechnungen gestreckt werden können, wie Finanzministerin Heinold erläuterte. Der Vorschlag der Landesregierung muss noch durch den Landtag.

Günther: "Wir müssen Einsparungen von 20 Prozent schaffen"

Das Ziel bleibe bestehen, so viel Energie wie möglich einzusparen, sagte Günther. In allen relevanten Bereichen müsse geschaut werden, wo Strom gespart werden könne. Schleswig-Holstein gehe mit gutem Beispiel voran. Das Land werde aber nicht den Bund ersetzen können: "Das werden wir nicht leisten können", sagte der Ministerpräsident. Er betonte zwar, dass das Land seine Verantwortung nun nicht auf die Kommunen abschieben werde. Doch habe jeder "im Rahmen der gesamtstaatlichen Verantwortung sein Päckchen zu tragen", erklärt er weiter.

Impuls für landeseigene Maßnahmen kam aus der Opposition

Erst am Wochenende hatte der Bund ein drittes Entlastungspaket vorgestellt, das insgesamt 65 Milliarden Euro kosten wird. Sozialverbände und die Opposition hatten daraufhin die schwarz-grüne Landesregierung aufgefordert, das Paket zu ergänzen. Ansonsten droht laut Sozialverband vielen Menschen der Verlust ihrer Wohnung. Daniel Günther hatte bereits in der vergangenen Woche einige Maßnahmen in Aussicht gestellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.09.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiekrise Landtag Schleswig-Holstein