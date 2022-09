Einzelhandel in Sorge über massive Umsatzrückgänge

Stand: 09.09.2022 09:58 Uhr

Angesichts gestiegener Energie- und Lebenshaltungskosten ist der Einzelhandel in Schleswig-Holstein in Sorge. Nach Angaben des Handelsverbands Nord gibt es bereits in allen Bereichen massive Umsatzrückgänge.