Energieverbrauch: So will der Einzelhandel in SH sparen Stand: 20.10.2022 18:04 Uhr Der Einzelhandel in Schleswig-Holstein setzt angesichts steigender Energiekosten aufs Stromsparen. Laut Handelsverband Nord optimieren viele Geschäfte zum Beispiel ihre Beleuchtung oder verkürzen ihre Öffnungszeiten.

Aldi Nord hat bereits angekündigt, die Öffnungszeiten vieler Märkte zu verkürzen, um so "einen aktiven Beitrag zum Energiesparen zu leisten". Laut Einzelhandelsverband sind viele Geschäftsinhaber im Norden besorgt und schauen, wo sie noch Energie einsparen können. So können Rolltreppen nur bei Bedarf anlaufen oder Vorführgeräte erst auf Kundenwunsch eingeschaltet werden. Beim Elektromarkt Saturn in Kiel sind zum Beispiel auf der Ausstellungsfläche nicht mehr so viele Geräte gleichzeitig eingeschaltet wie sonst. Maximal 25 Fernseher sollen da nach Angaben einer Sprecherin zeitgleich in Betrieb sein. Außerdem wurde die Raumtemperatur auf 19 Grad abgesenkt.

Auch in der Holstengalerie in Neumünster sparen die Verantwortlichen Energie: Unter anderem hat die Hausleitung einen Teil der Beleuchtung abgeschaltet und Rolltreppen laufen erst dann an, wenn sie von Kunden betreten werden. Auch die Dekobeleuchtung zu Weihnachten soll in diesem Jahr sparsamer ausfallen. "Wir sind im Prinzip seit Jahresanfang dabei, seitdem die Energiekrise absehbar war, das Center im Verbrauch zu optimieren. So konnten wir übers Jahr hinweg gerechnet eine fünfstellige Summe einsparen", sagte der Leiter der Holstengalerie Neumünster, Christian Langsdorff.

Verkürzte Öffnungszeiten helfen Betrieben beim Sparen

Die Sparmöglichkeiten sind nach Angaben einer Verbandssprecherin - je nach Branche - unterschiedlich. Das Einsparpotential sei bei fast allen aber nur gering, so die Sprecherin. Denn die meisten Unternehmen haben schon vor einiger Zeit auf energiesparende Technik - wie zum Beispiel LED-Beleuchtung - umgerüstet. Auch verkürzte Öffnungszeiten helfen den Betrieben beim Sparen. Sie entschärfen laut Handelsverband ein weiteres Problem: den Fachkräftemangel. Das bestätigt zum Beispiel die Unternehmensleitung von famila. Das vorhandene Personal soll entlastet werden, indem Schichten später beginnen und früher enden, heißt es von der Leitung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.10.2022 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiekrise