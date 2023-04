Einschlag in Elmshorn: Es war ein Meteorit Stand: 28.04.2023 16:11 Uhr Vor wenigen Tagen berichteten Anwohner in Elmshorn von einem Knall - das Dach eines Hauses wurde durchschlagen. Jetzt ist klar: Es waren Meteoriten, die über Elmshorn heruntergegangen sind.

von Oliver Kring

Große Aufregung am Dienstagnachmittag in Elmshorn (Kreis Pinneberg): Dort hatten Anwohner einen lauten Knall gehört. Sie entdeckten daraufhin einen kleinen Stein im Garten in einem Wohngebiet am nördlichen Rand von Elmshorn. Auch das Dach eines Hauses wurde durchschlagen. Die Anwohner riefen zur Sicherheit die Feuerwehr. Denn sie vermuteten einen kleinen Meteoriten - und von diesen geht radioaktive Strahlung aus. Doch die Feuerwehr gab zunächst Entwarnung. Sie identifizierte das kleine unbekannte Objekt zunächst als Stein. Für den Knall gab es zunächst keine Erklärung.

Videomaterial aus Beobachtungsstation muss ausgewertet werden

Zwei Tage später stellt sich die Lage nun aber ganz anders dar: Es handelt sich nach Meinung von Astronomen offensichtlich doch um Meteoriten. Das ergibt sich aus den ersten Fotos der Steine, die an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) gegangen sind. Marc Ludwig, Astronom von der Sternwarte Neumünster, spricht ebenfalls davon, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Meteoriten handeln könnte. Näheren Aufschluss soll die Auswertung von Videomaterial aus einer Beobachtungsstation aus Bremerhaven bringen.

Und weitere Ergebnisse sollen Untersuchungen in einem Spezial-Labor in Dresden bringen. Dorthin wurden die ersten beiden Meteoriten aus Elmshorn geschickt. Nach Angaben von DLR-Meteoritenexperte Dieter Heinlein müssen die Untersuchungen möglichst rasch beginnen, weil sich über die kosmische, leicht radioaktive Strahlung weitere Aufschlüsse über die Zusammensetzung sowie die Größe des Meteoriten ergeben.

Meteor im Weltall wohl rund 100 Kilogramm schwer

Im Fall Elmshorn geht Heinlein davon aus, dass es sich um einen insgesamt rund 100 Kilogramm schweren Meteoriten gehandelt hat - als er sich noch im Weltraum befand. Mit Eintreten in die Erdatmosphäre sei der Meteorit dann vermutlich in seine Einzelteile zerfallen. Die Teile seien in Elmshorn vermutlich als Meteoriten-Hagel niedergegeangen - mit einer Geschwindigkeit von 150 Kilometern pro Stunde. "Eines der beiden Stücke in Elmshorn ist etwa 225 Gramm schwer und so groß wie ein Tennisball", so Heinlein. Das zweite Stück sei etwa so flach und so groß wie eine Handfläche und etwas schwerer. Meteoriten bestehen gewöhnlich vor allem aus Eisen und Nickel.

Etwa ein Kilo Meteoriten-Hagel

Durch das Gewicht am Boden lässt sich in etwa die Größe und die Masse des ursprünglichen Meteors im Weltallbestimmen: "Man wendet zur Bestimmung ganz grob den Faktor 1:100 an", erklärt Heinlein. Das Gewicht der herabgefallenen Teile schätzt er auf zusammen etwa ein Kilo. Das könne man ungefähr auch aus den Bildern der Kamera in der Beobachtungsstation bestimmen. Weitere Details soll es in etwa vier bis fünf Wochen geben. Dann liegen alle Ergebnisse der Untersuchungen aus dem Labor in Dresden vor.

