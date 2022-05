Einsatzkräfte retten Stute aus Graben Stand: 30.05.2022 17:38 Uhr Eigentlich war eine Streife der Polizei Wilster (Kreis Steinburg) auf der Suche nach einer entlaufenen Kuh. Dann entdeckten die Beamten allerdings ein Fohlen.

Das Pferd war offensichtlich in einem Graben gefallen und steckte fest. Das Tier schaute nur noch mit dem Kopf aus dem Wasser und kam laut Polizei nicht mehr von alleine aus dem Graben. Die Beamten alarmierten daher die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte rückten mit insgesamt 15 Helfern an, beruhigten das Fohlen und umwickelten es mit Schläuchen. So konnte es sanft aus dem Graben gezogen werden, bis es wieder festen Boden unter den Beinen hatte. Anschließend fand es den Weg zurück auf die Koppel.

