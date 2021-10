Einreise nach Dänemark: Keine Corona-Nachweise mehr nötig Dänemark vereinfacht ab heute den Grenzübertritt weiter. Deutsche Touristen müssen nicht mehr nachweisen, ob sie geimpft, genesen oder getestet sind. Stichprobenartige Grenzkontrollen bleiben aber bestehen.

Bei der Einreise nach Dänemark müssen Deutsche seit heute keine Corona-Nachweise mehr vorzeigen. Wer nicht geimpft oder genesen ist, braucht sich nicht mehr vor der Einreise testen lassen. Erst 24 Stunden nach dem Grenzübertritt wird ein Test verpflichtend. Damit sind Tagesausflüge in das nördliche Nachbarland praktisch für alle ohne Tests möglich. In Dänemark können sich Touristen dann ebenfalls frei bewegen. Seit anderthalb Monaten gelten keine Corona-Regeln mehr. Die Inzidenz liegt mit 138 aktuell etwas über der in Deutschland.

AUDIO: Keine Corona-Kontrollen bei Dänemark-Einreise mehr (1 Min) Keine Corona-Kontrollen bei Dänemark-Einreise mehr (1 Min)

Weiterhin Grenzkontrollen an Hauptgrenzübergängen

Die Grenzkontrollen bleiben allerdings weiterhin bestehen, so wie vor Corona. Das heißt, es gibt an den Hauptgrenzübergängen Stichprobenkontrollen. Man sollte also den Pass oder Personalausweis griffbereit haben. Diese Kontrollen gibt es bereits seit 2016. Dänemark begründet sie mit der Gefahr von Terror und hat sie gerade erst bis zum Mai nächsten Jahres verlängert.

