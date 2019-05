Stand: 13.05.2019 14:17 Uhr

EEG-Umlage für Landstrom soll reduziert werden

Die Bundesregierung will die EEG-Umlage für Landstromanlagen in deutschen Häfen stark reduzieren. Nach Angaben von Hamburgs Ersten Bürgermeister, Peter Tschentscher, sollen Reederei für den Stromverbrauch ihrer Schiffe nur noch 20 Prozent der Umlage zahlen. Dadurch sollen Landstromanlagen deutlich häufiger genutzt werden. "Das sind gute Nachrichten für die maritime Wirtschaft und unser Klima", sagte der SPD-Politiker. Bisher verzichten viel Schiffe auf den saubereren Strom bei Liegezeiten an der Kaikante, da die Produktion über die schiffseigenen Dieselgeneratoren um ein Mehrfaches günstiger ist. Dies führte zu einer erhöhten Luftbelastung in den Häfen.

Eine höhere Belastung anderer Stromkunden befürchtet Hamburgs Bürgermeister nicht: "Wenn durch die Reduzierung der EEG-Umlage mehr Schiffe an sauberen Strom angeschlossen werden, ergeben sich sogar höhere Einnahmen aus der Umlage."

Neue Energie für Landstromanlagen NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 13.05.2019 15:00 Uhr Autor/in: Cassandra Arden Mit der Senkung der EEG-Umlage sollen Landstromanlagen für Reedereien attraktiv werden. Die Bundesregierung will das Erneuerbare-Energien-Gesetzt (EEG) entsprechend ändern.







Landstromanlagen werden bisher kaum genutzt

Hamburg hatte schon lange auf eine Reduzierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) gepocht, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte das jedoch bislang abgelehnt. Da vor allem Kreuzfahrschiffe einen extrem hohen Stromverbrauch während der Liegezeiten haben, hat die Hansestadt 2016 am Terminal in Altona die erste Landstromanlage Europas errichtet. Mit geringem Erfolg. Von den rund 40 Schiffen, die Hamburg in einer Saison mehrfach anlaufen, nutzt nur die AIDAsol die Anlage. Laut Hamburg Port Authority gab es mit der Europa 2 und einem dritten, nicht namentlich genannten Schiff Testläufe. Die anderen Urlaubsschiffe verfügen über keinen oder keinen kompatiblen Landstromanschluss oder sind schlicht zu groß für das Terminal in Altona und können dort nicht festmachen.

Gute Nachricht für Colorline

In Kiel ist am vergangenen Donnerstag die erste Landstromanlage der Stadt eingeweiht worden. Einziger Nutzer der 1,5 Millionen Euro teuren Anlage am Norwegenkai ist die Reederei Colorline mit ihren Kreuzfahrtfähren, die zwischen Kiel und Oslo pendeln. Colorline-Geschäftsführer Dirk Hundertmark erwies sich bei der Einweihung jedoch als Stimmungskiller und kündigte eine eingeschränkte Nutzung des Landstroms an, solange die EEG-Umlage nicht gesenkt werden würde. Auch Hundertmark sprach jetzt von guten Nachrichten. Die Reederei könne sich eine regelmäßige Nutzung der Anlage nach einer EEG-Umlagen-Senkung gut vorstellen. Im Zielhafen Oslo nutzen die Fähren bereits zu knapp 95 Prozent der Liegezeiten Landstrom.

Weitere Landstromanlagen geplant

In Kiel sollen auch ab 2020 am Ostseekai Kreuzfahrtschiffe und die Fähren der Stena Line an den Stecker, auch in Rostock ist für das kommende Jahr geplant, eine Landstromanlage in Betrieb zu nehmen. Hamburg will neben dem Kreuzfahrtterminal in der HafenCity auch Containerschiffe mit saubereren Strom versorgen. Tschentscher setzt sich als Vorsitzender der Ministerpräsidenten-Konferenz auch für ein Investitionsförderprogramm des Bundes ein. "Wir werden mit den Fördermitteln des Bundes mehr Landstromanlagen errichten können", sagte Hamburgs Erster Bürgermeister.

Durch die angestrebte Neuregelung der EEG-Umlage für Landstrom zahlen die Reedereien einen ähnlichen Satz wie Bahnunternehmen, die auf Elektro- statt Dieselloks setzen.

