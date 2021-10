E-Autos: Lange Wartezeiten bei Händlern in SH Stand: 31.10.2021 14:28 Uhr Mal eben ein neues E-Auto frisch vom Werk kaufen? So schnell geht das nicht. Manche Kaufinteressenten in Schleswig-Holstein müssen länger als ein Jahr auf den Wagen warten.

Das liegt nach Angaben des Verbandes des Kraftfahrzeuggewerbes Schleswig-Holstein zum einen daran, dass E-Autos staatlich gefördert werden und die Nachfrage deshalb groß ist. Zum anderen gibt es einen weltweiten Mangel an Halbleitern und Chips, die in den Autos verbaut werden. Die Neuwagen, die in Schleswig- Holstein noch zur Verfügung stehen, seien sehr schnell weg, hieß es.

Produktion steht zum Teil still

Im Durchschnitt warten die Kunden etwa ein halbes Jahr auf ihren Wagen. Gerade bei einigen der kleineren E-Autos wie dem VW e-up, dem BMW i3 oder dem Corsa-e haben Kunden im Moment laut Verband gar keine Chance, denn die Produktion steht zum Teil still. Die Bauteile fehlen einfach.

AUDIO: Lange Wartezeiten für E-Autos in SH (1 Min) Lange Wartezeiten für E-Autos in SH (1 Min)

Dann eben doch ein Gebrauchtwagen

Viele Interessenten würden deshalb auf Gebrauchtwagen zurückgreifen und eventuell doch wieder beim Benziner oder Diesel landen, hieß es beim Kfz-Verband. Auch für Neuwagen mit Verbrennungsmotoren sind die Wartezeiten demnach deutlich länger als vor der Corona- Krise.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.10.2021 | 13:00 Uhr