Diskriminierende Sprache: Der Begriff "Schwarzfahren" bei Bus und Bahn in SH Stand: 13.07.2021 15:38 Uhr Der Begriff "Schwarzfahren" sorgt derzeit für reichlich Diskussionen. Denn es gibt Menschen, die diesen Begriff rassistisch finden.

Der Hamburger Verkehrsverbund hatte gestern angekündigt, künftig auf das Wort zu verzichten. Auch in anderen Städten wie München oder Berlin nutzt der öffentliche Nahverkehr das Wort nicht mehr. In Schleswig-Holstein gehen Bus- und Bahnunternehmen mit dem Begriff unterschiedlich um.

Beim Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein (NAH.SH), der im Auftrag des Landes den Bahnverkehr in Schleswig-Holstein organisiert und ihn mit dem Busverkehr koordingiert, taucht der Begriff "Schwarzfahren" nach eigenen Angaben lediglich in einer Broschüre zum SH-Tarif auf. Laut NAH.SH soll das geändert werden. Auch in den Zügen der AKN ist der Begriff noch zu lesen. Eine Unternehmenssprecherin sagte, es werde nachjustiert.

"Das ist ein Wort der Medien"

Die Lübeck-Travemünder-Verkehrsgesellschaft verwendet den Begriff schon seit rund 15 Jahren nicht mehr. Das Wort "Schwarzfahren" sei ganz klar rassistisch und diskriminierend, sagt Sprecherin Gerlinde Zielke. Stattdessen gibt es die Formulierung: "Fahren ohne gültigen Fahrausweis". Auch bei der Kieler Verkehrsgesellschaft findet man den umstrittenen Begriff seit Langem nicht mehr. "Das ist ein Wort der Medien“, meint Sprecherin Andrea Kobarg.

