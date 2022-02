Kieler Polizei sucht einen Serienräuber Stand: 21.02.2022 15:55 Uhr Ein Serienräuber beschäftigt momentan die Polizeibeamten in Kiel. Der Mann schlug allein am vergangenen Wochenende mehrfach zu und versuchte, Geld zu erbeuten. In einigen Fällen ist ihm das auch gelungen.

Es geht ihm ums Geld: Ein unbekannter Mann hat in und um Kiel versucht, verschiedene Tankstellen und Imbisse auszurauben. Nicht immer ist ihm das auch gelungen. Die Polizei geht nach eigenen Angaben momentan von mindestens acht Fällen aus, vier davon allein seit dem vergangenen Freitagabend.

Polizei konnte Blutspuren sichern

Die jüngste Raubserie begann am Freitagabend gegen 19.30 Uhr. Mit einem Messer bewaffnet, forderte der Täter in einem Imbiss im Stadtteil Russee von einer Angestellten Geld. Als andere Mitarbeiter das bemerkten, konnten sie den Mann aus dem Laden vertreiben. Nur kurze Zeit später suchte der mutmaßliche Täter nach Polizeiangaben eine Tankstelle in Schwentinental im Kreis Plön auf. Dort bedrohte er eine Angestellte und konnte einen geringen dreistelligen Betrag erbeuten.

AUDIO: Polizei Kiel sucht einen Serienräuber (1 Min) Polizei Kiel sucht einen Serienräuber (1 Min)

Es folgten zwei weitere Überfälle auf Tankstellen am Sonntagabend um 22 Uhr in Molfsee im Kreis Rendsburg-Eckernförde und rund 20 Minuten später im Kieler Stadtteil Wellsee. In Molfsee kam es zu einem Gerangel, bei dem der Täter an der Hand verletzt wurde. Der Polizei gelang es, Blutspuren zu sichern. In beiden Fällen ging der Täter leer aus. An gleich mehreren Fahndungen beteiligten sich bis zu 17 Streifenwagen.

Staatsanwaltschaft setzt Belohnung aus

Die Polizei sucht nach einem etwa 1,80 Meter großen Mann mit dunklen Haaren und einem Dreitage-Bart. Er soll hochdeutsch ohne erkennbaren Akzent sprechen und bei den Überfällen immer dunkle Kleidung getragen haben.

Die Kieler Staatsanwaltschaft hat in der Reihe von schweren Raubüberfällen nun eine Belohnung über 3.000 Euro ausgesetzt. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den Taten machen können, sollen sich unter der Rufnummer (0431) 160 33 33 mit der Kriminalpolizei in Verbindung setzen. Insbesondere Personen, denen ein Mann mit einer frischen und möglicherweise nicht fachgerecht behandelten Handverletzung aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.02.2022 | 16:00 Uhr